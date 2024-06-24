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Чемпионат Европы
24 июня 2024, 02:23 | Обновлено 24 июня 2024, 02:26
124
0

ФОТО. Теория и практика. Сборная Украины провела вечернюю тренировку

В вечерней работе в поле приняли участие все 26 игроков команды

24 июня 2024, 02:23 | Обновлено 24 июня 2024, 02:26
124
0
ФОТО. Теория и практика. Сборная Украины провела вечернюю тренировку
УАФ

23 июня в программе дня сборной Украины в Германии было теоретическое занятие к обеду и вечерняя тренировочная сессия.

Между этими планами игроки команды Георгий Судаков и Максим Таловеров приняли участие в пресс-конференции в медиацентре Украины на Евро-2024.

В вечерней работе в поле приняли участие все 26 игроков команды. Ребята совершили пробежку и разминочные упражнения, после чего держали мяч в квадратах.

В основной части тренировки команда работала в разных группах и формациях, выполняя задачи тренерского штаба. Традиционно отрабатывались действия и в обороне, и в атаке, не обошли вниманием и завершение – были удары по воротам.

В конце занятия футболисты выполнили физические упражнения на восстановление мышц.

Вечером 26 июня сборная Украины в Штутгарте проведет решающий матч группы E Евро-2024 против команды Бельгии.

ФОТО. Теория и практика. Сборная Украины провела вечернюю тренировку

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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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