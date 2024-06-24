ФОТО. Теория и практика. Сборная Украины провела вечернюю тренировку
В вечерней работе в поле приняли участие все 26 игроков команды
23 июня в программе дня сборной Украины в Германии было теоретическое занятие к обеду и вечерняя тренировочная сессия.
Между этими планами игроки команды Георгий Судаков и Максим Таловеров приняли участие в пресс-конференции в медиацентре Украины на Евро-2024.
В вечерней работе в поле приняли участие все 26 игроков команды. Ребята совершили пробежку и разминочные упражнения, после чего держали мяч в квадратах.
В основной части тренировки команда работала в разных группах и формациях, выполняя задачи тренерского штаба. Традиционно отрабатывались действия и в обороне, и в атаке, не обошли вниманием и завершение – были удары по воротам.
В конце занятия футболисты выполнили физические упражнения на восстановление мышц.
Вечером 26 июня сборная Украины в Штутгарте проведет решающий матч группы E Евро-2024 против команды Бельгии.
ФОТО. Теория и практика. Сборная Украины провела вечернюю тренировку
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