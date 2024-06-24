Состояние стабилизировалось. Стало известно как себя чувствует Варга

В матче 3-го тура 3-го тура группы A Евро-2024 между сборными Шотландии и Венгрии произошёл страшный эпизод.



На 67-й минуте, после неудачного штрафного удара, форвард венгерской сборной Барнабаш Варга получил травму. Медики выбежали на поле и стало ясно, что у форварда «мадьяров» серьезные проблемы со здоровьем. Пауза продолжалась десять минут, после чего Варгу, прикрывая ширмой, вывезли за пределы поля.



Спустя некоторое время после конца матча, футбольная ассоциация Венгрии написала в Twitter: «Состояние Барнабаша Варги стабильное! Игрок в настоящее время находится в одной из больниц Штутгарта! Мы сообщим о любых новостях о его состоянии сразу же!»

Матч завершился со счётом 1:0 в пользу Венгрии. Победный мяч был забит на 90+10 минуте.