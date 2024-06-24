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Чемпионат Европы
24 июня 2024, 00:36 | Обновлено 24 июня 2024, 00:59
1826
0

Состояние стабилизировалось. Стало известно как себя чувствует Варга

Игрок сборной Венгрии получил ужасную травму в матче против Шотландии

24 июня 2024, 00:36 | Обновлено 24 июня 2024, 00:59
1826
0
Состояние стабилизировалось. Стало известно как себя чувствует Варга
Getty Images/Global Images Ukraine. Медбригада возле Варги

В матче 3-го тура 3-го тура группы A Евро-2024 между сборными Шотландии и Венгрии произошёл страшный эпизод.

На 67-й минуте, после неудачного штрафного удара, форвард венгерской сборной Барнабаш Варга получил травму. Медики выбежали на поле и стало ясно, что у форварда «мадьяров» серьезные проблемы со здоровьем. Пауза продолжалась десять минут, после чего Варгу, прикрывая ширмой, вывезли за пределы поля.

Спустя некоторое время после конца матча, футбольная ассоциация Венгрии написала в Twitter: «Состояние Барнабаша Варги стабильное! Игрок в настоящее время находится в одной из больниц Штутгарта! Мы сообщим о любых новостях о его состоянии сразу же!»

Матч завершился со счётом 1:0 в пользу Венгрии. Победный мяч был забит на 90+10 минуте.

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Алексей Тиньков Источник: X (Twitter)
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