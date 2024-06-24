Чемпионат Европы24 июня 2024, 00:07 | Обновлено 24 июня 2024, 00:36
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ВИДЕО. Венгрия вырвала победу у Шотландии на 90+10 минуте
Кевин Чобот точным ударом принес 3 очка венграм в матче 3-го тура Евро-2024
24 июня 2024, 00:07 | Обновлено 24 июня 2024, 00:36
829
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23 июня в 22:00 в немецком Штутгарте состоялся матч 3-го тура группы A Евро-2024 между сборными Шотландии и Венгрии (0:1).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Обеим командам нужна была победа. Кевин Чобот точным ударом принес победу венграм на 90+10 мин.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Гол в матче Шотландии и Венгрии
ГОЛ! 0:1. Кевин Чобот, 90+10 мин
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