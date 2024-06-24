Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Венгрия вырвала победу у Шотландии на 90+10 минуте
Чемпионат Европы
24 июня 2024, 00:07 | Обновлено 24 июня 2024, 00:36
829
0

ВИДЕО. Венгрия вырвала победу у Шотландии на 90+10 минуте

Кевин Чобот точным ударом принес 3 очка венграм в матче 3-го тура Евро-2024

24 июня 2024, 00:07 | Обновлено 24 июня 2024, 00:36
829
0
ВИДЕО. Венгрия вырвала победу у Шотландии на 90+10 минуте
Getty Images/Global Images Ukraine

23 июня в 22:00 в немецком Штутгарте состоялся матч 3-го тура группы A Евро-2024 между сборными Шотландии и Венгрии (0:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Обеим командам нужна была победа. Кевин Чобот точным ударом принес победу венграм на 90+10 мин.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Гол в матче Шотландии и Венгрии

ГОЛ! 0:1. Кевин Чобот, 90+10 мин

По теме:
ФОТО. Матч Шотландии и Венгрии омрачила травма форварда Варги
НАГЕЛЬСМАНН: «Швейцария играла агрессивно. Мы заслужили очко»
Состояние стабилизировалось. Стало известно как себя чувствует Варга
сборная Венгрии по футболу сборная Шотландии по футболу Евро-2024 видео голов и обзор Шотландия - Венгрия
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Все по три очка. Таблицы Евро-2024: Украина – 4-я. Что нужно для плей-офф?
Футбол | 23 июня 2024, 06:23 139
Все по три очка. Таблицы Евро-2024: Украина – 4-я. Что нужно для плей-офф?
Все по три очка. Таблицы Евро-2024: Украина – 4-я. Что нужно для плей-офф?

Турнирная ситуация в группе E – очень запутанная

Зинченко перед Бельгией назвал условие, на которое пойдет ради победы
Футбол | 23 июня 2024, 10:40 1
Зинченко перед Бельгией назвал условие, на которое пойдет ради победы
Зинченко перед Бельгией назвал условие, на которое пойдет ради победы

Игрок сборной Украины оценил важность результата

Полесье интересуется центральными защитниками Днепра-1
Футбол | 23.06.2024, 17:30
Полесье интересуется центральными защитниками Днепра-1
Полесье интересуется центральными защитниками Днепра-1
ВИДЕО. Германия в конце поединка сравняла счет в матче со Швейцарией
Футбол | 23.06.2024, 23:55
ВИДЕО. Германия в конце поединка сравняла счет в матче со Швейцарией
ВИДЕО. Германия в конце поединка сравняла счет в матче со Швейцарией
Неожиданные аутсайдеры. Названы худшие сборные Евро-2024 по показателю xG
Футбол | 23.06.2024, 08:31
Неожиданные аутсайдеры. Названы худшие сборные Евро-2024 по показателю xG
Неожиданные аутсайдеры. Названы худшие сборные Евро-2024 по показателю xG
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чисора признался, был ли Усик для него самым тяжелым соперником в карьере
Чисора признался, был ли Усик для него самым тяжелым соперником в карьере
23.06.2024, 17:48
Бокс
Все печально. Букмекеры оценили шансы Украины выйти в плей-офф Евро-2024
Все печально. Букмекеры оценили шансы Украины выйти в плей-офф Евро-2024
23.06.2024, 08:01 8
Футбол
Форвард сборной Бельгии пропустит матч с Украиной на Евро. Известна причина
Форвард сборной Бельгии пропустит матч с Украиной на Евро. Известна причина
22.06.2024, 22:45 1
Футбол
Грузия – Чехия – 1:1. Перформанс Мамардашвили. Видео голов и обзор
Грузия – Чехия – 1:1. Перформанс Мамардашвили. Видео голов и обзор
22.06.2024, 18:35 1
Футбол
10 лучших вратарей мирового футбола за всю историю
10 лучших вратарей мирового футбола за всю историю
23.06.2024, 20:11 14
Футбол
Вратарь сборной Грузии установил рекорд Евро-2024
Вратарь сборной Грузии установил рекорд Евро-2024
22.06.2024, 18:07 7
Футбол
Не сыграет с Бельгией? Лидер сборной Украины снова занимается индивидуально
Не сыграет с Бельгией? Лидер сборной Украины снова занимается индивидуально
23.06.2024, 18:45 7
Футбол
Они обыграли Украину. Известна первая команда, которая вылетела из Евро-24
Они обыграли Украину. Известна первая команда, которая вылетела из Евро-24
22.06.2024, 00:19 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем