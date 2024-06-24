ВИДЕО. Венгрия вырвала победу у Шотландии на 90+10 минуте

23 июня в 22:00 в немецком Штутгарте состоялся матч 3-го тура группы A Евро-2024 между сборными Шотландии и Венгрии (0:1).

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Обеим командам нужна была победа. Кевин Чобот точным ударом принес победу венграм на 90+10 мин.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Гол в матче Шотландии и Венгрии

ГОЛ! 0:1. Кевин Чобот, 90+10 мин