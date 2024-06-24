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Украина. Премьер лига
24 июня 2024, 00:23 | Обновлено 24 июня 2024, 00:48
458
0

Новый помощник для Ротаня. В штабе Александрии ожидают нового тренера

Руслан Ротань пригласил своего бывшего партнера по Днепру

24 июня 2024, 00:23 | Обновлено 24 июня 2024, 00:48
458
0
Новый помощник для Ротаня. В штабе Александрии ожидают нового тренера
ФК Черноморец. Алексей Антонов

ближайшее время тренерский штаб «Александрии» должен пополнить экс-тренер одесского «Черноморца» Алексей Антонов.

По неофициальной информации, именно в этом клубе может продолжиться профессиональная деятельность молодого специалиста. 38-летний Антонов в разговоре с корреспондентом Sport.ua не стал ни подтверждать, ни опровергать эту информацию, сказав лишь, что переговоры с одним из клубов сейчас продолжаются.

Ожидаемое появление бывшего ассистента Романа Григорчука в тренерском штабе «Александрии» не случайно. Дело в том, что в сезоне 2011/12 Алексей Антонов играл в составе днепропетровского «Днепра» вместе с Русланом Ротанем и Сергеем Кравченко, нынешними главным тренером и тренером александрийской команды.

Тренерскую деятельность Антонов начал в «Черноморце» четыре года назад, выполняя роль ассистента Сергея Ковальца. После неожиданной отставки последнего в период зимнего антракта в сезоне 2020/21 он возглавил одесскую команду, с которой в роли главного тренера работал до завершения чемпионата. В дальнейшем Алексей Антонов работал помощником главного тренера.

Ранее стало известно, что бывший защитник сборной Украины Артем Шабанов подпишет контракт с «Александрией».

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Руслан Ротань Александрия Алексей Антонов назначение тренера Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Сергей Кравченко инсайд Черноморец Одесса
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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