Новый помощник для Ротаня. В штабе Александрии ожидают нового тренера

ближайшее время тренерский штаб «Александрии» должен пополнить экс-тренер одесского «Черноморца» Алексей Антонов.

По неофициальной информации, именно в этом клубе может продолжиться профессиональная деятельность молодого специалиста. 38-летний Антонов в разговоре с корреспондентом Sport.ua не стал ни подтверждать, ни опровергать эту информацию, сказав лишь, что переговоры с одним из клубов сейчас продолжаются.

Ожидаемое появление бывшего ассистента Романа Григорчука в тренерском штабе «Александрии» не случайно. Дело в том, что в сезоне 2011/12 Алексей Антонов играл в составе днепропетровского «Днепра» вместе с Русланом Ротанем и Сергеем Кравченко, нынешними главным тренером и тренером александрийской команды.

Тренерскую деятельность Антонов начал в «Черноморце» четыре года назад, выполняя роль ассистента Сергея Ковальца. После неожиданной отставки последнего в период зимнего антракта в сезоне 2020/21 он возглавил одесскую команду, с которой в роли главного тренера работал до завершения чемпионата. В дальнейшем Алексей Антонов работал помощником главного тренера.

Ранее стало известно, что бывший защитник сборной Украины Артем Шабанов подпишет контракт с «Александрией».