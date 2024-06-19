Стало известно, где продолжит карьеру Шабанов
Бывший защитник сборной Украины подпишет контракт с «Александрией»
Украинский центральный защитник Артем Шабанов станет игроком «Александрии», сообщает журналист Игорь Бурбас.
Стоит отметить, что переход 32-летнего футболиста состоится на правах свободного агента, ведь недавно игрок досрочно прекратил сотрудничество с житомирским «Полесьем».
В сезоне 2023/24 Артем Шабанов провел 24 матча в Украинской Премьер-лиге, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermatkt оценивает стоимость бывшего игрока национальной сборной Украины в 300 тысяч евро.
Ранее сообщалось, что «Александрия» арендует вингера загребского «Динамо» Ивана Саранича.
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