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Украина. Премьер лига
19 июня 2024, 12:47 |
2165
1

Стало известно, где продолжит карьеру Шабанов

Бывший защитник сборной Украины подпишет контракт с «Александрией»

19 июня 2024, 12:47 |
2165
1
Стало известно, где продолжит карьеру Шабанов
ФК Полесье. Артем Шабанов

Украинский центральный защитник Артем Шабанов станет игроком «Александрии», сообщает журналист Игорь Бурбас.

Стоит отметить, что переход 32-летнего футболиста состоится на правах свободного агента, ведь недавно игрок досрочно прекратил сотрудничество с житомирским «Полесьем».

В сезоне 2023/24 Артем Шабанов провел 24 матча в Украинской Премьер-лиге, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermatkt оценивает стоимость бывшего игрока национальной сборной Украины в 300 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что «Александрия» арендует вингера загребского «Динамо» Ивана Саранича.

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Артем Шабанов Александрия трансферы трансферы УПЛ свободный агент Игорь Бурбас
Дмитро Вербинський Источник: Игорь Бурбас
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Gargantua
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