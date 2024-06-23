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Украина. Премьер лига
23 июня 2024, 23:47 | Обновлено 23 июня 2024, 23:55
1263
3

Источник: Динамо не сумело убедить в переезде румынского центрбека Краковии

26-летний защитник Вирджил Гицэ отказался от трансфера в киевский клуб

23 июня 2024, 23:47 | Обновлено 23 июня 2024, 23:55
1263
3
Источник: Динамо не сумело убедить в переезде румынского центрбека Краковии
Getty Images/Global Images Ukraine. Вирджил Гицэ

Киевское «Динамо» не сумело убедить румынского центрбека Вирджила Гице переехать в Украину, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Киевляне рассматривали 26-летнего румына из Краковии как один из основных вариантов усиления защиты, но тот отказался.

Повлиять на решение центрбека пытался даже Евгений Коноплянка, ранее игравший в Румынии и Польше.

Футболисты выступали вместе в «Краковии», в составе которой Вирджил и остается.

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Николай Степанюк Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 3
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Lesovij7
Я хожу на все матчи краковии, это слабый цз, из-за него команда могла вылететь в первую лигу, единственное что он хорошо играет на стандартах головой. Да и вообще в Польше нет игроков уровня Динамо, тут даже шкурин стал вторым бомбардиром лиги.
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0
AndiM
Пдарас бурбас почав своє сраколизання ріНаху, бо треба ж якось перекрити тему ганебної гри шахраїв за збірну.
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-1
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