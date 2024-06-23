Источник: Динамо не сумело убедить в переезде румынского центрбека Краковии

Киевское «Динамо» не сумело убедить румынского центрбека Вирджила Гице переехать в Украину, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Киевляне рассматривали 26-летнего румына из Краковии как один из основных вариантов усиления защиты, но тот отказался.

Повлиять на решение центрбека пытался даже Евгений Коноплянка, ранее игравший в Румынии и Польше.

Футболисты выступали вместе в «Краковии», в составе которой Вирджил и остается.