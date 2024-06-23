Украина. Премьер лига23 июня 2024, 23:47 | Обновлено 23 июня 2024, 23:55
1263
3
Источник: Динамо не сумело убедить в переезде румынского центрбека Краковии
26-летний защитник Вирджил Гицэ отказался от трансфера в киевский клуб
23 июня 2024, 23:47 | Обновлено 23 июня 2024, 23:55
1263
3
Киевское «Динамо» не сумело убедить румынского центрбека Вирджила Гице переехать в Украину, сообщает журналист Игорь Бурбас.
Киевляне рассматривали 26-летнего румына из Краковии как один из основных вариантов усиления защиты, но тот отказался.
Повлиять на решение центрбека пытался даже Евгений Коноплянка, ранее игравший в Румынии и Польше.
Футболисты выступали вместе в «Краковии», в составе которой Вирджил и остается.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 июня 2024, 00:04 0
Смотрите самые интересные моменты матча Евро-2024
Бокс | 23 июня 2024, 07:10 1
Реванш между украинцем и британцем состоится 21 декабря
Футбол | 23.06.2024, 18:47
Футбол | 23.06.2024, 06:23
Футбол | 23.06.2024, 10:40
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Я хожу на все матчи краковии, это слабый цз, из-за него команда могла вылететь в первую лигу, единственное что он хорошо играет на стандартах головой. Да и вообще в Польше нет игроков уровня Динамо, тут даже шкурин стал вторым бомбардиром лиги.
Пдарас бурбас почав своє сраколизання ріНаху, бо треба ж якось перекрити тему ганебної гри шахраїв за збірну.
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.06.2024, 23:52 135
22.06.2024, 06:12 6
23.06.2024, 18:45 7
22.06.2024, 18:35 1
23.06.2024, 08:31 1
22.06.2024, 18:07 7