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Украина. Премьер лига
26 января 2024, 22:15 | Обновлено 26 января 2024, 22:24
721
0

Краковия запросила за защитника большую сумму, Динамо решило не покупать

Центральный защитник Вирджила Гицэ не перейдет в столичный клуб

26 января 2024, 22:15 | Обновлено 26 января 2024, 22:24
721
0
Краковия запросила за защитника большую сумму, Динамо решило не покупать
ФК Краковия. Вирджил Гицэ

Киевское «Динамо» интересовалось центральным защитником «Краковии». Вирджил Гицэ оказался в поле зрения 16-кратных чемпионов Украины. Однако трансфер не состоится из-за высоких финансовых ожиданий польского клуба.

25-летний защитник имеет еще 2,5 года действующего контракта с краковским клубом, и это увеличивает его цену.

Когда румынский игрок привлек внимание скаутов киевского «Динамо», представители «Краковии» сообщили, что они не хотят продавать этого футболиста. А если и начнут переговоры, то за сумму не менее 3,5–4,0 млн евро. Украинский клуб предложил гораздо меньше, так как, по мнению руководства киевлян, сумма за трансфер слишком высокая.

Румынский футболист выступает за «Краковию» с февраля 2022 года. Тогда он перешел из румынского клуба «Фарул» Констанца за 1,2 млн евро. С тех пор центрбек сыграл за краковский клуб 67 матчей и забил 8 голов.

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Динамо Киев трансферы Краковия трансферы УПЛ
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