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  4. Журналист: Динамо интересуется экс-одноклубником Коноплянки
Украина. Премьер лига
26 января 2024, 11:06 |
762
0

Журналист: Динамо интересуется экс-одноклубником Коноплянки

Правда, трансфер центрального защитника Вирджила Гицэ маловероятен

26 января 2024, 11:06 |
762
0
Журналист: Динамо интересуется экс-одноклубником Коноплянки
ФК Краковия. Вирджил Гицэ

Киевское «Динамо» находится в поиске усиления центра обороны.

По информации журналиста Петра Слонки, «бело-синие» заинтересовались центральным защитником польской «Краковии» (бывшего клуба Евгения Коноплянки) Вирджилом Гицэ. Правда, сам же источник не верит, что трансфер 25-летнего воспитанника Академии Георге Хаджи состоится.

«Краковия» хочет много денег, а другой основной центральный защитник – Камиль Глик – получил травму. Тем не менее обе команды находятся в Турции, поэтому переговоры могут продолжиться там», – написал Слонка в своем телеграм-канале.

Отметим, что Гице выступает за «Краковию» с зимы 2022 года. В нынешнем сезоне Вирджил провел за клуб из Кракова 13 матчей в чемпионате и Кубке Польши, забил 3 мяча.

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Краковия Петр Слонка Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ Камиль Глик учебно-тренировочные сборы
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