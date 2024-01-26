Журналист: Динамо интересуется экс-одноклубником Коноплянки

Киевское «Динамо» находится в поиске усиления центра обороны.

По информации журналиста Петра Слонки, «бело-синие» заинтересовались центральным защитником польской «Краковии» (бывшего клуба Евгения Коноплянки) Вирджилом Гицэ. Правда, сам же источник не верит, что трансфер 25-летнего воспитанника Академии Георге Хаджи состоится.

«Краковия» хочет много денег, а другой основной центральный защитник – Камиль Глик – получил травму. Тем не менее обе команды находятся в Турции, поэтому переговоры могут продолжиться там», – написал Слонка в своем телеграм-канале.

Отметим, что Гице выступает за «Краковию» с зимы 2022 года. В нынешнем сезоне Вирджил провел за клуб из Кракова 13 матчей в чемпионате и Кубке Польши, забил 3 мяча.