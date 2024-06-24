Стала известна дата презентации талантливого новичка Реала

Бразильский новичок «Реала» – Эндрик – будет представлен в качестве игрока в конце июля.

Клуб планирует подписать контракт с бразильцем, как только ему исполнится 18 лет, а именно 21 июля. Представление состоится 26 июля на стадионе Сантьяго Бернабеу, вероятно, в присутствии болельщиков. Затем он присоединится к команде на предсезонном турне в Соединенных Штатах.

«Реал Мадрид» договорился о подписании контракта с 17-летним игроком из бразильского клуба «Палмейрас» за первоначальный взнос в размере 35 миллионов евро плюс 25 миллионов евро в виде бонусов. Ожидается, что Эндрик получит номер 16, который был у него в «Палмейрасе».

В настоящее время игрок находится в составе сборной Бразилии на Кубке Америки. Они начнут своё выступление на турнире матчем против Коста-Рики в понедельник.

В сезоне 2023/24 17-летний бразилец провёл 22 матча во всех соревнованиях за «Палмейрас», забив 4 гола и отдав 2 ассиста.