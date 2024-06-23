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  4. Мудрик попал в интересный рейтинг футболистов Евро-2024
Чемпионат Европы
23 июня 2024, 20:08 |
1533
7

Мудрик попал в интересный рейтинг футболистов Евро-2024

Украинский футболист – в списке самых быстрых игроков турнира

23 июня 2024, 20:08 |
1533
7
Мудрик попал в интересный рейтинг футболистов Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Вингер сборной Украины и лондонского «Челси» Михаил Мудрик попал в рейтинг самых быстрых футболистов Евро-2024.

Мудрик на нынешнем чемпионате Европы развил скорость до 34,9 км/ч, что является девятым лучшим показателем на турнире.

Рейтинг возглавил полузащитник сборной Румынии Валентин Михэилэ со скоростью 35,8 км/ч.

Ранее бывший английский вратарь Джо Харт, который по завершении сезона-2023/24 объявил об уходе из «Селтика» и завершении карьеры, а на период Евро-2024 работает экспертом на телевидении, высказал свою точку зрения о проблемах украинца Михаила Мудрика в «Челси».

Топ-10 самых быстрых игроков на Евро-2024

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Михаил Мудрик сборная Украины по футболу Евро-2024 рейтинг
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 7
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Pavel_i_CO
А ще цей регбіст вище всіх вдарив, в матчі зі словаками 
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+3
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sania
Хоч кудись втрапив. Є надія ,що за кілька років потрапить у ворота.
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+2
AndiM
у нас що тут чемпіонат Європи з легкої атлетики?
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+2
NoMad
Хай йде в легку атлетику, буде бiльше толку, бо для футболу ще мiзки потрiбнi
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+2
Vitaly Kozak
Ну хто б сумнівався в його швидкості.
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+1
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