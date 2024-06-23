Мудрик попал в интересный рейтинг футболистов Евро-2024

Вингер сборной Украины и лондонского «Челси» Михаил Мудрик попал в рейтинг самых быстрых футболистов Евро-2024.

Мудрик на нынешнем чемпионате Европы развил скорость до 34,9 км/ч, что является девятым лучшим показателем на турнире.

Рейтинг возглавил полузащитник сборной Румынии Валентин Михэилэ со скоростью 35,8 км/ч.

Ранее бывший английский вратарь Джо Харт, который по завершении сезона-2023/24 объявил об уходе из «Селтика» и завершении карьеры, а на период Евро-2024 работает экспертом на телевидении, высказал свою точку зрения о проблемах украинца Михаила Мудрика в «Челси».

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