Мудрик попал в интересный рейтинг футболистов Евро-2024
Украинский футболист – в списке самых быстрых игроков турнира
Вингер сборной Украины и лондонского «Челси» Михаил Мудрик попал в рейтинг самых быстрых футболистов Евро-2024.
Мудрик на нынешнем чемпионате Европы развил скорость до 34,9 км/ч, что является девятым лучшим показателем на турнире.
Рейтинг возглавил полузащитник сборной Румынии Валентин Михэилэ со скоростью 35,8 км/ч.
Ранее бывший английский вратарь Джо Харт, который по завершении сезона-2023/24 объявил об уходе из «Селтика» и завершении карьеры, а на период Евро-2024 работает экспертом на телевидении, высказал свою точку зрения о проблемах украинца Михаила Мудрика в «Челси».
Топ-10 самых быстрых игроков на Евро-2024
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