Известный английский вратарь выступил в защиту Мудрика

Бывший английский вратарь Джо Харт, который по завершении сезона-2023/24 объявил об уходе из «Селтика» и завершении карьеры, а на период Евро-2024 работает экспертом на телевидении, высказал свою точку зрения о проблемах украинца Михаила Мудрика в «Челси».

«В нем есть огромный талант. Я играл против него, когда он был очень уверен в себе, когда был в «Шахтере», и, честно говоря, это была довольно средняя команда. Мы хорошо играли против них, но он представлял собой большую угрозу на протяжении всей игры. Он забил в мои ворота в обоих матчах, и я был очень взволнован, когда он подписал контракт с клубом Премьер-лиги. Я подумал: «Посмотрим на этого парня».

«Критика в адрес Мудрика? Смотрите, он еще молод. «Челси» сейчас довольно сложный клуб, чтобы в нем блистать. Но когда они встанут на ноги, и если он будет в команде, когда она встанет на ноги, то Мудрик станет звездой для этой команды. А «Челси» это сделает, я буду рад видеть, на что он способен».

«Сейчас они [«Челси»] пытаются заложить фундамент. Мудрик молодой игрок, он подписал большой и длительный контракт, судя по всему, что я слышал о нем, он хочет совершенствоваться, хочет упорно работать, всегда бьет по воротам. Посмотрите, в нем есть талант. Вопрос лишь в том, смогут ли они извлечь из этого успех в Премьер-лиге», – сказал Харт.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо заявил, что у руководства «Челси» нет планов по продаже Мудрика в летнее трансферное окно.