Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известный английский вратарь выступил в защиту Мудрика
Англия
22 июня 2024, 10:22 |
1632
0

Известный английский вратарь выступил в защиту Мудрика

Джо Харт видит в украинском вингере серьезный потенциал

22 июня 2024, 10:22 |
1632
0
Известный английский вратарь выступил в защиту Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Джо Харт

Бывший английский вратарь Джо Харт, который по завершении сезона-2023/24 объявил об уходе из «Селтика» и завершении карьеры, а на период Евро-2024 работает экспертом на телевидении, высказал свою точку зрения о проблемах украинца Михаила Мудрика в «Челси».

«В нем есть огромный талант. Я играл против него, когда он был очень уверен в себе, когда был в «Шахтере», и, честно говоря, это была довольно средняя команда. Мы хорошо играли против них, но он представлял собой большую угрозу на протяжении всей игры. Он забил в мои ворота в обоих матчах, и я был очень взволнован, когда он подписал контракт с клубом Премьер-лиги. Я подумал: «Посмотрим на этого парня».

«Критика в адрес Мудрика? Смотрите, он еще молод. «Челси» сейчас довольно сложный клуб, чтобы в нем блистать. Но когда они встанут на ноги, и если он будет в команде, когда она встанет на ноги, то Мудрик станет звездой для этой команды. А «Челси» это сделает, я буду рад видеть, на что он способен».

«Сейчас они [«Челси»] пытаются заложить фундамент. Мудрик молодой игрок, он подписал большой и длительный контракт, судя по всему, что я слышал о нем, он хочет совершенствоваться, хочет упорно работать, всегда бьет по воротам. Посмотрите, в нем есть талант. Вопрос лишь в том, смогут ли они извлечь из этого успех в Премьер-лиге», – сказал Харт.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо заявил, что у руководства «Челси» нет планов по продаже Мудрика в летнее трансферное окно.

По теме:
ФОТО. Стал известен личный талисман Мудрика на Евро-2024
Сабо оценил валидольную победу сборной Украины в матче со Словакией
Лунин впервые отреагировал на решение Реброва заменить его на Трубина
Джо Харт Михаил Мудрик Челси сборная Украины по футболу
Алексей Сливченко Источник: Metro
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Словакии
Футбол | 21 июня 2024, 14:46 89
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Словакии
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Словакии

21 июня в 16:00 в Дюссельдорфе состоится матч 2-го тура Евро-2024

КАЛЬЦОНА: «Мы дали Украине 30 минут, и они наказали нас»
Футбол | 22 июня 2024, 02:23 1
КАЛЬЦОНА: «Мы дали Украине 30 минут, и они наказали нас»
КАЛЬЦОНА: «Мы дали Украине 30 минут, и они наказали нас»

Главный тренер сборной Словакии прокомментировал игру против Украины

Турнирная таблица Евро-2024. Сборная Украины догнала лидеров группы E
Футбол | 21.06.2024, 18:15
Турнирная таблица Евро-2024. Сборная Украины догнала лидеров группы E
Турнирная таблица Евро-2024. Сборная Украины догнала лидеров группы E
Они обыграли Украину. Известна первая команда, которая вылетела из Евро-24
Футбол | 22.06.2024, 00:19
Они обыграли Украину. Известна первая команда, которая вылетела из Евро-24
Они обыграли Украину. Известна первая команда, которая вылетела из Евро-24
Мексика – Ямайка. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024
Футбол | 22.06.2024, 07:56
Мексика – Ямайка. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024
Мексика – Ямайка. Прогноз и анонс на матч Копа Америка 2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Словакия – Украина – 1:2. Камбэк сине-желтых. Видео голов и обзор
Словакия – Украина – 1:2. Камбэк сине-желтых. Видео голов и обзор
21.06.2024, 18:30 18
Футбол
Словакия – Украина. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
Словакия – Украина. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
21.06.2024, 13:10 91
Футбол
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Словакия – Украина
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Словакия – Украина
21.06.2024, 06:23 1
Футбол
Не Шапаренко и не Яремчук. Определен Лев матча Евро-2024 Словакия – Украина
Не Шапаренко и не Яремчук. Определен Лев матча Евро-2024 Словакия – Украина
21.06.2024, 18:29 35
Футбол
Известный американский боксер объявил об окончании карьеры в 25 лет
Известный американский боксер объявил об окончании карьеры в 25 лет
20.06.2024, 11:43 9
Бокс
Ребров объяснил, почему выпустил Трубина вместо Лунина на матч Евро-2024
Ребров объяснил, почему выпустил Трубина вместо Лунина на матч Евро-2024
21.06.2024, 19:57 3
Футбол
Фьюри назвал главную причину своего поражения в бою с Усиком
Фьюри назвал главную причину своего поражения в бою с Усиком
21.06.2024, 10:29 7
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем