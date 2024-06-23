Анчелотти выбрал роль для Лунина на следующий сезон после матча Евро

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти выбрал роль для украинского вратаря Андрея Лунина на следующий сезон.

По информации источника, итальянский наставник видит желание Андрея быть основным вратарем в команде, но считает, что Лунин пока не дорос до этой роли. Анчелотти видит, что Лунина после его ошибок в матче с Румынией вытеснил из основы сборной Украины Анатолий Трубин. Анчелотти убежден, что место стартового вратаря «Реала» вернется к Тибо Куртуа, а Лунин будет получать свой шанс в единичных матчах.

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» рассматривает возможность подписания украинского голкипера Андрея Лунина из «Реала».