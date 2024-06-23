Анчелотти выбрал роль для Лунина на следующий сезон после матча Евро
Тренер считает, что украинцу пока рано доверять роль «первого номера» в команде
Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти выбрал роль для украинского вратаря Андрея Лунина на следующий сезон.
По информации источника, итальянский наставник видит желание Андрея быть основным вратарем в команде, но считает, что Лунин пока не дорос до этой роли. Анчелотти видит, что Лунина после его ошибок в матче с Румынией вытеснил из основы сборной Украины Анатолий Трубин. Анчелотти убежден, что место стартового вратаря «Реала» вернется к Тибо Куртуа, а Лунин будет получать свой шанс в единичных матчах.
Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» рассматривает возможность подписания украинского голкипера Андрея Лунина из «Реала».
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