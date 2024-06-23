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  4. Анчелотти выбрал роль для Лунина на следующий сезон после матча Евро
Испания
23 июня 2024, 19:51 |
3267
7

Анчелотти выбрал роль для Лунина на следующий сезон после матча Евро

Тренер считает, что украинцу пока рано доверять роль «первого номера» в команде

23 июня 2024, 19:51 |
3267
7
Анчелотти выбрал роль для Лунина на следующий сезон после матча Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти выбрал роль для украинского вратаря Андрея Лунина на следующий сезон.

По информации источника, итальянский наставник видит желание Андрея быть основным вратарем в команде, но считает, что Лунин пока не дорос до этой роли. Анчелотти видит, что Лунина после его ошибок в матче с Румынией вытеснил из основы сборной Украины Анатолий Трубин. Анчелотти убежден, что место стартового вратаря «Реала» вернется к Тибо Куртуа, а Лунин будет получать свой шанс в единичных матчах.

Лунин в этом сезоне провел за «Реал» 31 матч, в которых пропустил 32 гола и 12 раз отыграл на ноль.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» рассматривает возможность подписания украинского голкипера Андрея Лунина из «Реала».

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Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Карло Анчелотти
Дмитро Олійник Источник: Real Madrid Confidencial
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Комментарии 7
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MrStepanovM .
це не Карло, це Андрій обрав роль, своєю грою з Румунами
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+3
serhiy
Хоть причина тепер є. А то далі грип треба би було придумувати .
Лунін-тікай з тої золотої клітки !!!
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+2
vbrjkf
Беги Андрюха, ой беги...
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+2
AndiM
Анчєлотня ублюдок ще той. 
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+1
Kh75
для Луніна було б краще пропустити Євро. грип - саме те
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0
Перець
Анчелотті давай  досвіданья
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0
ALKOSruLKA
По великому рахунку,  андрій видав лише один топовий матч - з Лейпцигом... А так, пропускати по 2-3 щоматчу - такий собі рівень... 
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-1
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