Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известно, что принц Уильям сказал в раздевалке Англии после ничьей с Данией
Чемпионат Европы
23 июня 2024, 19:25 |
1204
0

Известно, что принц Уильям сказал в раздевалке Англии после ничьей с Данией

Принц Уэльский попытался успокоить команду после неудачного матча с Данией

23 июня 2024, 19:25 |
1204
0
Известно, что принц Уильям сказал в раздевалке Англии после ничьей с Данией
Getty Images/Global Images Ukraine. Принц Уильям

Принц Уильям обратился к игрокам сборной Англии в раздевалке после ничьей с командой Дании (1:1) на Евро-2024, когда футболисты показали низкий уровень игры, что вызвало широкую критику.

Сообщается, что будущий король призвал игроков сборной Англии сохранять спокойствие и продолжать доверять замыслу главного тренера Гарета Саутгейта. Также принц Уэльский посоветовав команде оставить в прошлом эту игру.

«Он просто пытался настроить нас на позитивный лад», – рассказал полузащитник сборной Англии Адам Уортон.

Он говорил, что это не конец света. Чтобы мы не забывали, что мы все еще на вершине группы. Мы не проиграли, мы добились ничьей, мы просто должны подумать об игре – посмотреть, как мы можем стать лучше, и с нетерпением ждать следующей игры. Это все, что можно сделать на турнире».

В заключительном матче группового раунда сборная Англии сыграет против Словении. Матч состоится 25 июня, начало в 22:00 по Киеву. Существует небольшой теоретический шанс, что Англия не выйдет с группы в случае поражения, но для этого должно сойтись много обстоятельств.

По теме:
Стрим из лагеря сборной Украины. Забарный в прямом эфире. LIVE
СУДАКОВ: «Бельгия имеет в составе звезд: Де Брюйне, Лукаку, Доку, Тилеманс»
Мудрик попал в интересный рейтинг футболистов Евро-2024
сборная Англии по футболу сборная Дании по футболу Гарри Кейн Евро-2024 Дания - Англия
Владимир Клепач Источник: Daily Mail
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Все печально. Букмекеры оценили шансы Украины выйти в плей-офф Евро-2024
Футбол | 23 июня 2024, 08:01 6
Все печально. Букмекеры оценили шансы Украины выйти в плей-офф Евро-2024
Все печально. Букмекеры оценили шансы Украины выйти в плей-офф Евро-2024

Перед 3-м туром группового этапа у всех команд квартета Е одинаковое количество очков

Известно, за сколько Перес готов продать Лунина после его игры на Евро
Футбол | 23 июня 2024, 07:33 1
Известно, за сколько Перес готов продать Лунина после его игры на Евро
Известно, за сколько Перес готов продать Лунина после его игры на Евро

Украинцем интересуется «Атлетико»

Не сыграет с Бельгией? Лидер сборной Украины снова занимается индивидуально
Футбол | 23.06.2024, 18:45
Не сыграет с Бельгией? Лидер сборной Украины снова занимается индивидуально
Не сыграет с Бельгией? Лидер сборной Украины снова занимается индивидуально
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 23.06.2024, 09:07
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Судаков назвал условие для победы Украины над Бельгией
Футбол | 23.06.2024, 14:25
Судаков назвал условие для победы Украины над Бельгией
Судаков назвал условие для победы Украины над Бельгией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
РЕБРОВ: «Я не кричал в перерыве. Самое главное, что мы показали свой дух»
РЕБРОВ: «Я не кричал в перерыве. Самое главное, что мы показали свой дух»
21.06.2024, 18:45 16
Футбол
Все по три очка. Таблицы Евро-2024: Украина – 4-я. Что нужно для плей-офф?
Все по три очка. Таблицы Евро-2024: Украина – 4-я. Что нужно для плей-офф?
23.06.2024, 06:23 137
Футбол
Победный джокер. Украина одержала волевую победу над Словакией
Победный джокер. Украина одержала волевую победу над Словакией
21.06.2024, 17:50 304
Футбол
Турнирная таблица Евро-2024. Сборная Украины догнала лидеров группы E
Турнирная таблица Евро-2024. Сборная Украины догнала лидеров группы E
21.06.2024, 18:15 17
Футбол
Они обыграли Украину. Известна первая команда, которая вылетела из Евро-24
Они обыграли Украину. Известна первая команда, которая вылетела из Евро-24
22.06.2024, 00:19 18
Футбол
Максимальная интрига. Сборная Бельгии уверенно разобралась с Румынией
Максимальная интрига. Сборная Бельгии уверенно разобралась с Румынией
22.06.2024, 23:52 133
Футбол
Орлы в печали. Польша проиграла Австрии и может прощаться с Евро
Орлы в печали. Польша проиграла Австрии и может прощаться с Евро
21.06.2024, 20:55 16
Футбол
Не Шапаренко и не Яремчук. Определен Лев матча Евро-2024 Словакия – Украина
Не Шапаренко и не Яремчук. Определен Лев матча Евро-2024 Словакия – Украина
21.06.2024, 18:29 35
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем