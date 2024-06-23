Известно, что принц Уильям сказал в раздевалке Англии после ничьей с Данией

Принц Уильям обратился к игрокам сборной Англии в раздевалке после ничьей с командой Дании (1:1) на Евро-2024, когда футболисты показали низкий уровень игры, что вызвало широкую критику.

Сообщается, что будущий король призвал игроков сборной Англии сохранять спокойствие и продолжать доверять замыслу главного тренера Гарета Саутгейта. Также принц Уэльский посоветовав команде оставить в прошлом эту игру.

«Он просто пытался настроить нас на позитивный лад», – рассказал полузащитник сборной Англии Адам Уортон.

Он говорил, что это не конец света. Чтобы мы не забывали, что мы все еще на вершине группы. Мы не проиграли, мы добились ничьей, мы просто должны подумать об игре – посмотреть, как мы можем стать лучше, и с нетерпением ждать следующей игры. Это все, что можно сделать на турнире».

В заключительном матче группового раунда сборная Англии сыграет против Словении. Матч состоится 25 июня, начало в 22:00 по Киеву. Существует небольшой теоретический шанс, что Англия не выйдет с группы в случае поражения, но для этого должно сойтись много обстоятельств.