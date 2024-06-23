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Кубок Америки
Эквадор
23.06.2024 01:00 – FT 1 : 2
Венесуэла
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Кубок Америки
23 июня 2024, 18:43 | Обновлено 23 июня 2024, 18:52
69
0

Эквадор – Венесуэла – 1:2. Неожиданность на Копа. Видео голов и обзор

Смотрите видеобзор матча 1-го тура Копа Америка 2024

23 июня 2024, 18:43 | Обновлено 23 июня 2024, 18:52
69
0
Эквадор – Венесуэла – 1:2. Неожиданность на Копа. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь с 22 на 23 июня сыгран матч 1-го тура Копа Америка 2024.

Уступая после первого тайма, Венесуэла неожиданно обыграла Эквадор со счетом 2:1

Это первая в истории волевая победа Венесуэлы на Кубке Америки.

Копа Америка 2024

1-й тур. Группа В. Санта-Клара (Калифорния, США), 22 июня

Эквадор – Венесуэла – 1:2

Голы: Сармиенто, 40 – Кадис, 64, Бельо, 74

Видео голов и обзор матча

События матча

75’
ГОЛ ! Мяч забил Eduard Bello (Венесуэла).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Джондер Кадис (Венесуэла).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Джереми Сармиенто (Эквадор).
22’
Эннер Валенсия (Эквадор) получает красную карточку.
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Копа Америка сборная Эквадора по футболу видео голов и обзор сборная Венесуэлы по футболу
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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