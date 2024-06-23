В ночь с 22 на 23 июня сыгран матч 1-го тура Копа Америка 2024.

Уступая после первого тайма, Венесуэла неожиданно обыграла Эквадор со счетом 2:1

Это первая в истории волевая победа Венесуэлы на Кубке Америки.

Копа Америка 2024

1-й тур. Группа В. Санта-Клара (Калифорния, США), 22 июня

Эквадор – Венесуэла – 1:2

Голы: Сармиенто, 40 – Кадис, 64, Бельо, 74

Видео голов и обзор матча