Кубок Америки23 июня 2024, 18:43 | Обновлено 23 июня 2024, 18:52
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Эквадор – Венесуэла – 1:2. Неожиданность на Копа. Видео голов и обзор
Смотрите видеобзор матча 1-го тура Копа Америка 2024
23 июня 2024, 18:43 | Обновлено 23 июня 2024, 18:52
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В ночь с 22 на 23 июня сыгран матч 1-го тура Копа Америка 2024.
Уступая после первого тайма, Венесуэла неожиданно обыграла Эквадор со счетом 2:1
Это первая в истории волевая победа Венесуэлы на Кубке Америки.
Копа Америка 2024
1-й тур. Группа В. Санта-Клара (Калифорния, США), 22 июня
Эквадор – Венесуэла – 1:2
Голы: Сармиенто, 40 – Кадис, 64, Бельо, 74
Видео голов и обзор матча
События матча
75’
ГОЛ ! Мяч забил Eduard Bello (Венесуэла).
65’
ГОЛ ! Мяч забил Джондер Кадис (Венесуэла).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Джереми Сармиенто (Эквадор).
22’
Эннер Валенсия (Эквадор) получает красную карточку.
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