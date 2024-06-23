Чемпионат Европы23 июня 2024, 18:45 |
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Не сыграет с Бельгией? Лидер сборной Украины снова занимается индивидуально
Виктор Цыганков тренируется индивидуально
23 июня 2024, 18:45 |
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26 июня сборная Украины проведет заключительный матч группового этапа Евро-2024 против Бельгии.
Игра пройдет в Штутгарте и начнется в 19:00 по киевскому времени.
Лидер сборной Украины Виктор Цыганков, который пропустил последний матч против Словакии, тренируется сегодня снова по индивидуальной программе и рискует пропустить матч с бельгийцами.
Ранее еще один игрок украинской команды Виталий Миколенко признался, сможет ли сыграть в матче против Бельгии на Евро-2024.
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Комментарии 2
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Ну ще 4 дні до матчу, тому можливо просто не спішать, щоб гірше не зробити. Він то в цілому в тонусі
вот так выпали у нас Миколенко и Цыганков а это топчики
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