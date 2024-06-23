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  4. Не сыграет с Бельгией? Лидер сборной Украины снова занимается индивидуально
Чемпионат Европы
23 июня 2024, 18:45 |
3390
2

Не сыграет с Бельгией? Лидер сборной Украины снова занимается индивидуально

Виктор Цыганков тренируется индивидуально

23 июня 2024, 18:45 |
3390
2
Не сыграет с Бельгией? Лидер сборной Украины снова занимается индивидуально
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

26 июня сборная Украины проведет заключительный матч группового этапа Евро-2024 против Бельгии.

Игра пройдет в Штутгарте и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Лидер сборной Украины Виктор Цыганков, который пропустил последний матч против Словакии, тренируется сегодня снова по индивидуальной программе и рискует пропустить матч с бельгийцами.

Ранее еще один игрок украинской команды Виталий Миколенко признался, сможет ли сыграть в матче против Бельгии на Евро-2024.

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травма сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Евро-2024 Бельгия - Украина Виктор Цыганков
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 2
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TarasTaras94
Ну ще 4 дні до матчу, тому можливо просто не спішать, щоб гірше не зробити. Він то в цілому в тонусі
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+1
umnuy2
вот так выпали у нас Миколенко и Цыганков а это топчики
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0
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