Не сыграет с Бельгией? Лидер сборной Украины снова занимается индивидуально

26 июня сборная Украины проведет заключительный матч группового этапа Евро-2024 против Бельгии.

Игра пройдет в Штутгарте и начнется в 19:00 по киевскому времени.

Лидер сборной Украины Виктор Цыганков, который пропустил последний матч против Словакии, тренируется сегодня снова по индивидуальной программе и рискует пропустить матч с бельгийцами.

Ранее еще один игрок украинской команды Виталий Миколенко признался, сможет ли сыграть в матче против Бельгии на Евро-2024.