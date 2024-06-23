Калинина узнала имя первой соперницы в основе турнира в Истборне

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№47 WTA) получила первую соперницу в основной сетке травяного турнира WTA 500 в Истборне (Великобритания).

В матче первого раунда Калинина, которая успешно преодолела квалификацию, сразится против румынки Сораны Кырсти (№29 WTA).

Ангелина дважды играла с этой соперницей и оба раза завершала матч победой. Последняя их встреча состоялась как раз на кортах Исборна в 2022 году, также в первом раунде. Тогда румынка проиграла первую партию со счетом 0:6 и снялась с матча по ходу второго сета.