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  4. Калинина узнала имя первой соперницы в основе турнира в Истборне
WTA
23 июня 2024, 18:29 |
129
0

Калинина узнала имя первой соперницы в основе турнира в Истборне

Ангелина сразится против румынки Сораны Кырсти

23 июня 2024, 18:29 |
129
0
Калинина узнала имя первой соперницы в основе турнира в Истборне
Getty Images/Global Images Ukraine. Сорана Кырстя

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№47 WTA) получила первую соперницу в основной сетке травяного турнира WTA 500 в Истборне (Великобритания).

В матче первого раунда Калинина, которая успешно преодолела квалификацию, сразится против румынки Сораны Кырсти (№29 WTA).

Ангелина дважды играла с этой соперницей и оба раза завершала матч победой. Последняя их встреча состоялась как раз на кортах Исборна в 2022 году, также в первом раунде. Тогда румынка проиграла первую партию со счетом 0:6 и снялась с матча по ходу второго сета.

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Ангелина Калинина Лорен Дэвис WTA Истборн
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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