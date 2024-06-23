Калинина пробилась в основу травяного турнира WTA 500 в Истборне
Ангелина в двух сетах переиграла американку Лорен Дэвис
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№47 WTA) успешно преодолела сито квалификации травяного турнира WTA 500 в Истборне (Великобритания).
В финальном раунде отбора украинка оказалась сильнее американки Лорен Дэвис (№286 WTA).
Истборн. Финал квалификации
Ангелина Калинина (Украина) – Лорен Дэвис (США) – 7:6(2), 6:4
Это была 3-я встреча теннисисток, украинка выиграла во второй раз.
Потенциальные соперницы Калининой в основной сетке: Сорана Кырстя (Румыния), Каролина Мухова (Чехия), Алена Остапенко (Латвия), Кэти Бултер (Великобритания) или другая теннисистка из квалификации.
Ангелина в третий раз сыграет в основе этого турнира, в 2022-м она дошла до 1/4 финала.
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