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  4. Калинина пробилась в основу травяного турнира WTA 500 в Истборне
WTA
23 июня 2024, 15:05 | Обновлено 23 июня 2024, 15:07
616
6

Калинина пробилась в основу травяного турнира WTA 500 в Истборне

Ангелина в двух сетах переиграла американку Лорен Дэвис

23 июня 2024, 15:05 | Обновлено 23 июня 2024, 15:07
616
6
Калинина пробилась в основу травяного турнира WTA 500 в Истборне
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№47 WTA) успешно преодолела сито квалификации травяного турнира WTA 500 в Истборне (Великобритания).

В финальном раунде отбора украинка оказалась сильнее американки Лорен Дэвис (№286 WTA).

Истборн. Финал квалификации
Ангелина Калинина (Украина) – Лорен Дэвис (США) – 7:6(2), 6:4

Это была 3-я встреча теннисисток, украинка выиграла во второй раз.

Потенциальные соперницы Калининой в основной сетке: Сорана Кырстя (Румыния), Каролина Мухова (Чехия), Алена Остапенко (Латвия), Кэти Бултер (Великобритания) или другая теннисистка из квалификации.

Ангелина в третий раз сыграет в основе этого турнира, в 2022-м она дошла до 1/4 финала.

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Ангелина Калинина Лорен Дэвис WTA Истборн
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Комментарии 6
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Falko
"Ледащо" дотисла в 1 сеті на ТБ, а у 2 піднялася з 0:3 до 5:3 і тоді вже не напружуючись довела справу до 6:4. Ні щоб спокійно злити важкий матч проти непоступливої суперниці й готуватися до заробітків на улюбленому ґрунті ))
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+3
C.Пеклов
молодець,в 2 сеті програвала 0-3. У Гелі  4 ейси!Успіху в основной сетці!
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+3
Sashamar
Щоб не було недооцінки суперниці. У Девіс була піврічна перерва у виступах, тому вона зараз наприкінці третьої сотні. А ще минулого року вигравала Гобарт і трималася в першій сотні кілька років поспіль.В фінал кваліфікації пройшли три низькорейтингові тенісистки. В фіналі Девіс програла Калініной в двох сетах, Стойбер (WTA 678) програла Лінетт, але в трьох, гра Макдональд (WTA 783) проти Крюгер (WTA 70) тільки зараз починається. Подивимось 
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Falko
О! Офтоп, але Дар'я сьогодні встала із правильної правої ноги. Прихлопнути Мірку вартує дорого.
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+1
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