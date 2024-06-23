Калинина пробилась в основу травяного турнира WTA 500 в Истборне

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№47 WTA) успешно преодолела сито квалификации травяного турнира WTA 500 в Истборне (Великобритания).

В финальном раунде отбора украинка оказалась сильнее американки Лорен Дэвис (№286 WTA).

Истборн. Финал квалификации

Ангелина Калинина (Украина) – Лорен Дэвис (США) – 7:6(2), 6:4

Это была 3-я встреча теннисисток, украинка выиграла во второй раз.

Потенциальные соперницы Калининой в основной сетке: Сорана Кырстя (Румыния), Каролина Мухова (Чехия), Алена Остапенко (Латвия), Кэти Бултер (Великобритания) или другая теннисистка из квалификации.

Ангелина в третий раз сыграет в основе этого турнира, в 2022-м она дошла до 1/4 финала.