Брель ЭМБОЛО: «В первую очередь мы хотим сыграть в хороший футбол»

Нападающий сборной Швейцарии Брель Эмболо поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 против национальной команды Германии:

«Я был травмирован девять месяцев, вернулся и счастлив играть в свой футбол. У нас хорошая команда, я много работал, чтобы попасть в нее, и я отдаю все силы, чтобы играть с самого начала. Посмотрим, что будет в воскресенье.

Мы хотим, в первую очередь, играть в хороший футбол. Хотим хорошо выступить. Это особенный матч для нас и для болельщиков – противостояние с Германией. На Евро не нужна дополнительная мотивация, ты хочешь выигрывать каждую игру.

Это важная игра для обеих команд, потому что обе могут финишировать первыми. Думаю, тот факт, что мы соседи, делает ее особенной для болельщиков. Это что-то вроде дерби, если можно так сказать.

Поддержка замечательная. Помогает то, что Швейцария и Германия являются соседями, поэтому нашим людям легче добраться сюда. Мы стараемся сделать их счастливыми, показать наше качество и заставить их гордиться. Это особенная игра для игроков, но также и для страны.

Я как нападающий получаю много пользы, когда команда выполняет свою работу. Когда мы находим пространство, я наслаждаюсь этим. Моя цель, когда я выхожу на поле, – приносить пользу и помогать команде. Я счастлив быть здесь и с нетерпением жду игры».

Матч Швейцария – Германия состоится 23 июня в 22:00 по киевскому времени.