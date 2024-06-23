Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Судаков назвал трех лучших футболистов, которые играют на его позиции
Украина. Премьер лига
23 июня 2024, 18:28 |
1032
3

Судаков назвал трех лучших футболистов, которые играют на его позиции

Георгий считает лучшими Де Брюйне, Фодена и Силву

23 июня 2024, 18:28 |
1032
3
Судаков назвал трех лучших футболистов, которые играют на его позиции
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Полузащитник сборной Украины и донецкого «Шахтера» Георгий Судаков назвал трех лучших футболистов на его позиции в современном футболе.

«Я бы наверняка назвал Кевин де Брюйне, Фила Фодена и Бернарду Силву. А трое лучших в истории сборной? Руслан Ротань, Николай Шапаренко и Александр Зинченко, я просто не помню, кто раньше играл», – сказал Судаков.

Ранее полузащитник сборной Украины Георгий Судаков высказался о матче 3-го тура групповой стадии чемпионата Европы 2024 с командой Бельгии (26 июня, 19:00 по Киеву), в котором «сине-желтым» для гарантированного выхода в плей-офф необходима победа.

По теме:
Карпаты U-17 и Шахтер U-15 выиграли сезон ДЮФЛУ в своих возрастах
ХАЧЕРИДИ: «Эта сборная лучшая в истории? А чем Конопля лучше Лужного?»
Не сыграет с Бельгией? Лидер сборной Украины снова занимается индивидуально
Кевин де Брюйне Фил Фоден Бернарду Силва сборная Украины по футболу Руслан Ротань Николай Шапаренко Александр Зинченко Шахтер Донецк
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Источник
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Фьюри назвал свой счет в бою с Усиком
Бокс | 23 июня 2024, 14:41 11
Фьюри назвал свой счет в бою с Усиком
Фьюри назвал свой счет в бою с Усиком

Тайсон уверен, что уверенно победил

Известно, за сколько Перес готов продать Лунина после его игры на Евро
Футбол | 23 июня 2024, 07:33 1
Известно, за сколько Перес готов продать Лунина после его игры на Евро
Известно, за сколько Перес готов продать Лунина после его игры на Евро

Украинцем интересуется «Атлетико»

Уругвай – Панама. Прогноз и анонс на матч Копа Америка
Футбол | 23.06.2024, 18:17
Уругвай – Панама. Прогноз и анонс на матч Копа Америка
Уругвай – Панама. Прогноз и анонс на матч Копа Америка
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 23.06.2024, 09:07
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Красюк подколол Фьюри после его недавних слов о бое с Усиком
Бокс | 23.06.2024, 07:10
Красюк подколол Фьюри после его недавних слов о бое с Усиком
Красюк подколол Фьюри после его недавних слов о бое с Усиком
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
i.Serge
Назаренко и Рыкун - лучшие в истории Украины на этой позиции. По-моему
Ответить
+3
avk2307
такой молодой а памяти нет.
и шире смотреть не может- три игрока ман сити....
Ответить
+2
AndiM
про що тут можна ще говорити ?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Украинская красавица! Эмоции Свитолиной после победы сборной Украины
ФОТО. Украинская красавица! Эмоции Свитолиной после победы сборной Украины
21.06.2024, 20:27 11
Теннис
Все печально. Букмекеры оценили шансы Украины выйти в плей-офф Евро-2024
Все печально. Букмекеры оценили шансы Украины выйти в плей-офф Евро-2024
23.06.2024, 08:01 6
Футбол
Мудрик ответил болельщику на просьбу пояснить цветы девушке из россии
Мудрик ответил болельщику на просьбу пояснить цветы девушке из россии
22.06.2024, 07:01 82
Футбол
Билли Нельсон признался, действительно ли Баколе нокаутировал Усика
Билли Нельсон признался, действительно ли Баколе нокаутировал Усика
22.06.2024, 22:21 11
Бокс
Словакия – Украина – 1:2. Камбэк сине-желтых. Видео голов и обзор
Словакия – Украина – 1:2. Камбэк сине-желтых. Видео голов и обзор
21.06.2024, 18:30 18
Футбол
Они обыграли Украину. Известна первая команда, которая вылетела из Евро-24
Они обыграли Украину. Известна первая команда, которая вылетела из Евро-24
22.06.2024, 00:19 17
Футбол
Довбик отреагировал на первую и валидольную победу Украины на Евро-2024
Довбик отреагировал на первую и валидольную победу Украины на Евро-2024
21.06.2024, 20:41 6
Футбол
Турнирная таблица Евро-2024. Сборная Украины догнала лидеров группы E
Турнирная таблица Евро-2024. Сборная Украины догнала лидеров группы E
21.06.2024, 18:15 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем