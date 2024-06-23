Судаков назвал трех лучших футболистов, которые играют на его позиции

Полузащитник сборной Украины и донецкого «Шахтера» Георгий Судаков назвал трех лучших футболистов на его позиции в современном футболе.

«Я бы наверняка назвал Кевин де Брюйне, Фила Фодена и Бернарду Силву. А трое лучших в истории сборной? Руслан Ротань, Николай Шапаренко и Александр Зинченко, я просто не помню, кто раньше играл», – сказал Судаков.

Ранее полузащитник сборной Украины Георгий Судаков высказался о матче 3-го тура групповой стадии чемпионата Европы 2024 с командой Бельгии (26 июня, 19:00 по Киеву), в котором «сине-желтым» для гарантированного выхода в плей-офф необходима победа.