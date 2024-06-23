Судаков назвал условие для победы Украины над Бельгией

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков высказался о матче 3-го тура групповой стадии чемпионата Европы 2024 с командой Бельгии (26 июня, 19:00 по Киеву), в котором «сине-желтым» для гарантированного выхода в плей-офф необходима победа.

«Победа Бельгии над Румынией (2:0)? Да, смотрели матч, конечно. Все думали о результате, но понимаем, что как бы они ни сыграли, все зависит только от нас. Настраиваемся, отталкиваемся только от своей игры», – признался Судаков.

Напомним, в таблице группы Е все сборные имеют по 3 очка, но по дополнительным показателям лидирует Бельгия, далее идут Словакия, Румыния и Украина.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект скорректировал шансы Украины на Евро-2024.