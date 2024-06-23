Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Судаков назвал условие для победы Украины над Бельгией
Чемпионат Европы
23 июня 2024, 14:25 | Обновлено 23 июня 2024, 14:26
761
1

Судаков назвал условие для победы Украины над Бельгией

Полузащитник – о предстоящем матче на Евро-2024

23 июня 2024, 14:25 | Обновлено 23 июня 2024, 14:26
761
1
Судаков назвал условие для победы Украины над Бельгией
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков высказался о матче 3-го тура групповой стадии чемпионата Европы 2024 с командой Бельгии (26 июня, 19:00 по Киеву), в котором «сине-желтым» для гарантированного выхода в плей-офф необходима победа.

«Победа Бельгии над Румынией (2:0)? Да, смотрели матч, конечно. Все думали о результате, но понимаем, что как бы они ни сыграли, все зависит только от нас. Настраиваемся, отталкиваемся только от своей игры», – признался Судаков.

Напомним, в таблице группы Е все сборные имеют по 3 очка, но по дополнительным показателям лидирует Бельгия, далее идут Словакия, Румыния и Украина.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект скорректировал шансы Украины на Евро-2024.

По теме:
ВИДЕО. Фанатка сборной Шотландии выпила бокал пива без помощи рук
Лукаку и Роналду – лидеры Евро-2024 по угрозам. Что от этого Украине?
Новый взгляд. Искусственный интеллект скорректировал шансы Украины на Евро
Георгий Судаков Украина - Бельгия сборная Украины по футболу Евро-2024
Юрій Остроумов Источник: Трибуна
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Швейцария – Германия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Футбол | 23 июня 2024, 12:20 0
Швейцария – Германия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Швейцария – Германия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы

Немцы уже вышли из группы, но будут играть только на победу

Все по три очка. Таблицы Евро-2024: Украина – 4-я. Что нужно для плей-офф?
Футбол | 23 июня 2024, 06:23 113
Все по три очка. Таблицы Евро-2024: Украина – 4-я. Что нужно для плей-офф?
Все по три очка. Таблицы Евро-2024: Украина – 4-я. Что нужно для плей-офф?

Турнирная ситуация в группе E – очень запутанная

Известный тренер раскритиковал двух украинцев после победы над Словакией
Футбол | 23.06.2024, 01:33
Известный тренер раскритиковал двух украинцев после победы над Словакией
Известный тренер раскритиковал двух украинцев после победы над Словакией
Впервые в истории Евро! Группа Украины установила уникальное достижение
Футбол | 23.06.2024, 07:01
Впервые в истории Евро! Группа Украины установила уникальное достижение
Впервые в истории Евро! Группа Украины установила уникальное достижение
Форвард сборной Бельгии пропустит матч с Украиной на Евро. Известна причина
Футбол | 22.06.2024, 22:45
Форвард сборной Бельгии пропустит матч с Украиной на Евро. Известна причина
Форвард сборной Бельгии пропустит матч с Украиной на Евро. Известна причина
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
fifa2020
Перша умова: посадити Судакова на лавку! Всі наші проблеми в центрі поля, захисники катають мяч між собою, а півзахисників нема, всі перекриті... Судаков і Бражко ще сирі для таких матчів як проти Бельгії! Краще Малиновського випустити, він часто грає проти Ювентуса, Інтера і знає як виходити з під такого пресингу... 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Вратарь сборной Грузии установил рекорд Евро-2024
Вратарь сборной Грузии установил рекорд Евро-2024
22.06.2024, 18:07 7
Футбол
Промоутер Джошуа объяснил, почему Усик уже стал великим, а Фьюри – нет
Промоутер Джошуа объяснил, почему Усик уже стал великим, а Фьюри – нет
21.06.2024, 11:59
Бокс
Словакия – Украина – 1:2. Камбэк сине-желтых. Видео голов и обзор
Словакия – Украина – 1:2. Камбэк сине-желтых. Видео голов и обзор
21.06.2024, 18:30 18
Футбол
Красюк подколол Фьюри после его недавних слов о бое с Усиком
Красюк подколол Фьюри после его недавних слов о бое с Усиком
23.06.2024, 07:10 1
Бокс
Словакия – Украина. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
Словакия – Украина. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
21.06.2024, 13:10 91
Футбол
Максимальная интрига. Сборная Бельгии уверенно разобралась с Румынией
Максимальная интрига. Сборная Бельгии уверенно разобралась с Румынией
22.06.2024, 23:52 132
Футбол
Ребров объяснил, почему выпустил Трубина вместо Лунина на матч Евро-2024
Ребров объяснил, почему выпустил Трубина вместо Лунина на матч Евро-2024
21.06.2024, 19:57 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем