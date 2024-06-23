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Чемпионат Европы
23 июня 2024, 17:57 | Обновлено 23 июня 2024, 17:59
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0

Игрок Албании получил 2 матча бана за оскорбления сербов и македонцев

Мирлинд Даку, вероятно, на Евро-2024 больше не сыграет

23 июня 2024, 17:57 | Обновлено 23 июня 2024, 17:59
710
0
Игрок Албании получил 2 матча бана за оскорбления сербов и македонцев
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирлинд Даку

Нападающий сборной Албании Мирлинда Даку дисквалифицирован на 2 матча Комиссией УЕФА по этике и дисциплине.

Комиссия вынесла решение относительно инцидента, произошедшего после завершения матча Евро-2024 Албания – Хорватия. После завершения встречи Даку выкрикивал оскорбления в адрес македонцев и сербов. Позже он принес извинения.

Таким образом, Даку не сможет сыграть в следующем матче против Испании, который пройдет в понедельник, 24 июня, в Дюссельдорфе.

Отметим, что Албания сохраняет шансы на выход в плей-офф. Для этого им нужна победа над сборной Испании.

Ранее Федерация футбола Косово обратилась в УЕФА с жалобой на Сербию.

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Владимир Клепач Источник: Федерация футбола Албании
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