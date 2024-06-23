Игрок Албании получил 2 матча бана за оскорбления сербов и македонцев
Мирлинд Даку, вероятно, на Евро-2024 больше не сыграет
Нападающий сборной Албании Мирлинда Даку дисквалифицирован на 2 матча Комиссией УЕФА по этике и дисциплине.
Комиссия вынесла решение относительно инцидента, произошедшего после завершения матча Евро-2024 Албания – Хорватия. После завершения встречи Даку выкрикивал оскорбления в адрес македонцев и сербов. Позже он принес извинения.
Таким образом, Даку не сможет сыграть в следующем матче против Испании, который пройдет в понедельник, 24 июня, в Дюссельдорфе.
Отметим, что Албания сохраняет шансы на выход в плей-офф. Для этого им нужна победа над сборной Испании.
Ранее Федерация футбола Косово обратилась в УЕФА с жалобой на Сербию.
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