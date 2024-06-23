Полесье интересуется центральными защитниками Днепра-1
Клуб из Житомира ищет экстренную замену Бескоровайному
Как стало известно Sport.ua, «Полесье» проявляет интерес к защитникам «Днепра-1» Александру Сватку и Эдуарду Сарапию.
Новичок житомирян Даниил Бескоровайный получил травму крестообразной связки и рискует пропустить весь следующий сезон. Поэтому «Полесье» экстренно начало искать усиление центра защиты.
Главные кандидаты – Сарапий и Сваток. Житомиряне вступили в переговоры по обоим игрокам. Приоритетным кандидатом является более опытный Сваток, но также на него претендуют «Карпаты» и клуб из МЛС. Если не удастся договориться по Сватку, то «Полесье» свое внимание переключит на Сарапия.
«Полесье» приобрело Бескоровайного у «Кривбасса» за 600 тысяч евро. 25 июля житомиряне проведут первый матч квалификации Лиги Конференций против словенской «Олимпии».
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