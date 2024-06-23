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Украина. Премьер лига
23 июня 2024, 17:30 | Обновлено 23 июня 2024, 17:31
429
0

Полесье интересуется центральными защитниками Днепра-1

Клуб из Житомира ищет экстренную замену Бескоровайному

23 июня 2024, 17:30 | Обновлено 23 июня 2024, 17:31
429
0
Полесье интересуется центральными защитниками Днепра-1
СК Днепр-1. Эдуард Сарапий

Как стало известно Sport.ua, «Полесье» проявляет интерес к защитникам «Днепра-1» Александру Сватку и Эдуарду Сарапию.

Новичок житомирян Даниил Бескоровайный получил травму крестообразной связки и рискует пропустить весь следующий сезон. Поэтому «Полесье» экстренно начало искать усиление центра защиты.

Главные кандидаты – Сарапий и Сваток. Житомиряне вступили в переговоры по обоим игрокам. Приоритетным кандидатом является более опытный Сваток, но также на него претендуют «Карпаты» и клуб из МЛС. Если не удастся договориться по Сватку, то «Полесье» свое внимание переключит на Сарапия.

«Полесье» приобрело Бескоровайного у «Кривбасса» за 600 тысяч евро. 25 июля житомиряне проведут первый матч квалификации Лиги Конференций против словенской «Олимпии».

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Полесье Житомир Даниил Бескоровайный Александр Сваток Эдуард Сарапий
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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