Полесье интересуется центральными защитниками Днепра-1

Как стало известно Sport.ua, «Полесье» проявляет интерес к защитникам «Днепра-1» Александру Сватку и Эдуарду Сарапию.

Новичок житомирян Даниил Бескоровайный получил травму крестообразной связки и рискует пропустить весь следующий сезон. Поэтому «Полесье» экстренно начало искать усиление центра защиты.

Главные кандидаты – Сарапий и Сваток. Житомиряне вступили в переговоры по обоим игрокам. Приоритетным кандидатом является более опытный Сваток, но также на него претендуют «Карпаты» и клуб из МЛС. Если не удастся договориться по Сватку, то «Полесье» свое внимание переключит на Сарапия.

«Полесье» приобрело Бескоровайного у «Кривбасса» за 600 тысяч евро. 25 июля житомиряне проведут первый матч квалификации Лиги Конференций против словенской «Олимпии».