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  4. Лишь два топ-клуба сделали Жироне предложение по Довбику. Сколько дают?
Италия
23 июня 2024, 18:05 |
3347
3

Лишь два топ-клуба сделали Жироне предложение по Довбику. Сколько дают?

Украинцем интересуются «Наполи» и «Атлетико»

23 июня 2024, 18:05 |
3347
3
Лишь два топ-клуба сделали Жироне предложение по Довбику. Сколько дают?
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.

По информации испанского издания Mundo Deportivo, предложения по трансферу украинца сделали лишь два топ-клуба – итальянский «Наполи» и мадридский «Атлетико». Неаполитанцы предложили 35 миллионов евро, а «матрасники» лишь 25 млн. Оба предложения не устраивают «Жирону», ведь каталонцы рассчитывают получить 40 миллионов евро.

Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.

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трансферы Жирона Атлетико Мадрид Артем Довбик трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Наполи
Дмитро Олійник Источник: Mundo Deportivo
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Dfbj
50 млн але в Арсенал, якщо залишится в Жироні теж добре буде там ЛЧ  
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0
zzg77
А що по Судакову? Хто дає 150 млн.???
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-1
Sheva19
После Евро он уже и Жирное не нужен будет .Лучший бомбардир Ла лиге после двух матчей Евро ноль голов 
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-4
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