Лишь два топ-клуба сделали Жироне предложение по Довбику. Сколько дают?

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.

По информации испанского издания Mundo Deportivo, предложения по трансферу украинца сделали лишь два топ-клуба – итальянский «Наполи» и мадридский «Атлетико». Неаполитанцы предложили 35 миллионов евро, а «матрасники» лишь 25 млн. Оба предложения не устраивают «Жирону», ведь каталонцы рассчитывают получить 40 миллионов евро.



Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.