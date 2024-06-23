Ребров заслужил свое место? Обнародован рейтинг тренеров Евро-2024 

Известный британский портал Give Me Sport, обнародовал рейтинг лучших тренеров Евро-2024.

Возглавил рейтинг наставник сборной Франции по футболу Дидье Дешам, а за ним разместился Лучано Спаллетти, который является тренером итальянской сборной. Третью строчку занял наставник Германии Юлиан Нагельсманн.

Тренер сборной Украины Сергей Ребров не попал в топ-10 рейтинга и занял лишь 20-ю строчку.

Ранее портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших украинских футболистов в истории.

Топ-10 тренеров на Евро-2024 по версии GiveMeSport