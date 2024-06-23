Чемпионат Европы23 июня 2024, 17:28 |
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Ребров заслужил свое место? Обнародован рейтинг тренеров Евро-2024
Лучшим тренером назван Дидье Дешам
23 июня 2024, 17:28 |
1133
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Известный британский портал Give Me Sport, обнародовал рейтинг лучших тренеров Евро-2024.
Возглавил рейтинг наставник сборной Франции по футболу Дидье Дешам, а за ним разместился Лучано Спаллетти, который является тренером итальянской сборной. Третью строчку занял наставник Германии Юлиан Нагельсманн.
Тренер сборной Украины Сергей Ребров не попал в топ-10 рейтинга и занял лишь 20-ю строчку.
Ранее портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших украинских футболистов в истории.
Топ-10 тренеров на Евро-2024 по версии GiveMeSport
- Дидье Дешам (Франция)
- Лучано Спаллетти (Италия)
- Юлиан Нагельсманн (Германия)
- Гарет Саутгейт (Англия)
- Роберто Мартинес (Португалия)
- Доменико Тедеско (Бельгия)
- Луис де ла Фуэнте (Испания)
- Каспер Юльманд (Дания)
- Златко Далич (Хорватия)
- Стив Кларк (Шотландия)
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Комментарии 2
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Такие рейтинги надо выводить по окончанию ЕВРО, а не сейчас
Так давайте, прямо зараз, найкращого гравця Євро назвемо)
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