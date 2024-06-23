Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ребров заслужил свое место? Обнародован рейтинг тренеров Евро-2024 
Чемпионат Европы
23 июня 2024, 17:28 |
1133
2

Ребров заслужил свое место? Обнародован рейтинг тренеров Евро-2024 

Лучшим тренером назван Дидье Дешам

23 июня 2024, 17:28 |
1133
2
Ребров заслужил свое место? Обнародован рейтинг тренеров Евро-2024 
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

Известный британский портал Give Me Sport, обнародовал рейтинг лучших тренеров Евро-2024.

Возглавил рейтинг наставник сборной Франции по футболу Дидье Дешам, а за ним разместился Лучано Спаллетти, который является тренером итальянской сборной. Третью строчку занял наставник Германии Юлиан Нагельсманн.

Тренер сборной Украины Сергей Ребров не попал в топ-10 рейтинга и занял лишь 20-ю строчку.

Ранее портал Give Me Sport обнародовал рейтинг лучших украинских футболистов в истории.

Топ-10 тренеров на Евро-2024 по версии GiveMeSport

  1. Дидье Дешам (Франция)
  2. Лучано Спаллетти (Италия)
  3. Юлиан Нагельсманн (Германия)
  4. Гарет Саутгейт (Англия)
  5. Роберто Мартинес (Португалия)
  6. Доменико Тедеско (Бельгия)
  7. Луис де ла Фуэнте (Испания)
  8. Каспер Юльманд (Дания)
  9. Златко Далич (Хорватия)
  10. Стив Кларк (Шотландия)
По теме:
Джонатан ТА: «Мы знаем, что иногда нам надо защищаться»
Тренер топ-клуба АПЛ дал совет Гарету Саутгейту
ВИДЕО. Слова Таловерова и Судакова перед матчем Украина – Бельгия 
Лучано Спаллетти Дидье Дешам Юлиан Нагельсманн Сергей Ребров Евро-2024 сборная Италии по футболу сборная Германии по футболу сборная Франции по футболу сборная Украины по футболу
Дмитро Олійник Источник: Give me Sport
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, за сколько Перес готов продать Лунина после его игры на Евро
Футбол | 23 июня 2024, 07:33 1
Известно, за сколько Перес готов продать Лунина после его игры на Евро
Известно, за сколько Перес готов продать Лунина после его игры на Евро

Украинцем интересуется «Атлетико»

Очередной легионер. ЛНЗ подпишет нападающего с европейского чемпионата
Футбол | 23 июня 2024, 16:56 0
Очередной легионер. ЛНЗ подпишет нападающего с европейского чемпионата
Очередной легионер. ЛНЗ подпишет нападающего с европейского чемпионата

Марк Ассиньор присоединится к черкасской команде

Билли Нельсон признался, действительно ли Баколе нокаутировал Усика
Бокс | 22.06.2024, 22:21
Билли Нельсон признался, действительно ли Баколе нокаутировал Усика
Билли Нельсон признался, действительно ли Баколе нокаутировал Усика
Максимальная интрига. Сборная Бельгии уверенно разобралась с Румынией
Футбол | 22.06.2024, 23:52
Максимальная интрига. Сборная Бельгии уверенно разобралась с Румынией
Максимальная интрига. Сборная Бельгии уверенно разобралась с Румынией
Взялся за перо. Зинченко выпускает автобиографию
Футбол | 23.06.2024, 10:02
Взялся за перо. Зинченко выпускает автобиографию
Взялся за перо. Зинченко выпускает автобиографию
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
DK1961
Такие рейтинги надо выводить по окончанию ЕВРО, а не сейчас
Ответить
+2
Pavel_i_CO
Так давайте, прямо зараз, найкращого гравця Євро назвемо)
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Все печально. Букмекеры оценили шансы Украины выйти в плей-офф Евро-2024
Все печально. Букмекеры оценили шансы Украины выйти в плей-офф Евро-2024
23.06.2024, 08:01 6
Футбол
Словакия – Украина – 1:2. Камбэк сине-желтых. Видео голов и обзор
Словакия – Украина – 1:2. Камбэк сине-желтых. Видео голов и обзор
21.06.2024, 18:30 18
Футбол
Довбик отреагировал на первую и валидольную победу Украины на Евро-2024
Довбик отреагировал на первую и валидольную победу Украины на Евро-2024
21.06.2024, 20:41 6
Футбол
Игрок сборной Украины вышел против Словакии несмотря на трагедию в семье
Игрок сборной Украины вышел против Словакии несмотря на трагедию в семье
21.06.2024, 23:29 5
Футбол
Победный джокер. Украина одержала волевую победу над Словакией
Победный джокер. Украина одержала волевую победу над Словакией
21.06.2024, 17:50 304
Футбол
Они обыграли Украину. Известна первая команда, которая вылетела из Евро-24
Они обыграли Украину. Известна первая команда, которая вылетела из Евро-24
22.06.2024, 00:19 17
Футбол
Ребров объяснил, почему выпустил Трубина вместо Лунина на матч Евро-2024
Ребров объяснил, почему выпустил Трубина вместо Лунина на матч Евро-2024
21.06.2024, 19:57 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем