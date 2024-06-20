Обнародован рейтинг лучших украинских футболистов в истории. Кто лидер?
Лидером списка является Андрей Шевченко
Авторитетный английский портал GiveMeSport назвал свою версию рейтинга лучших украинских футболистов за всю историю.
Возглавил список легендарный Андрей Шевченко, который является лучшим голеадором в истории сборной Украины.
Второе место у еще одного обладателя Золотого мяча Олега Блохина, а на третьей строчке разместился Сергей Ребров, который сейчас возглавляет главную команду страны.
Среди действующих игроков сборной Украины в рейтинг попали Александр Зинченко (6 место) и Андрей Ярмоленко (5 место).
Ранее Шевченко попал в рейтинг лучших нападающих 2000-х от GiveMeSport.
Топ-10 украинских игроков за всю историю от GiveMeSport
- Андрей Шевченко
- Олег Блохин
- Сергей Ребров
- Анатолий Тимощук
- Андрей Ярмоленко
- Александр Зинченко
- Виктор Колотов
- Олег Протасов
- Александр Шовковский
- Андрей Пятов
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В швейцарском Ньоне определены главные контуры будущего сезона
Чемпионат Европы по футболу состоится в Германии с 14 июня по 14 июля