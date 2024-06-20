Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Обнародован рейтинг лучших украинских футболистов в истории. Кто лидер?
Сборная УКРАИНЫ
20 июня 2024, 00:55 | Обновлено 20 июня 2024, 01:21
940
4

Обнародован рейтинг лучших украинских футболистов в истории. Кто лидер?

Лидером списка является Андрей Шевченко

20 июня 2024, 00:55 | Обновлено 20 июня 2024, 01:21
940
4
Обнародован рейтинг лучших украинских футболистов в истории. Кто лидер?
УАФ. Сергей Ребров и Андрей Шевченко

Авторитетный английский портал GiveMeSport назвал свою версию рейтинга лучших украинских футболистов за всю историю.

Возглавил список легендарный Андрей Шевченко, который является лучшим голеадором в истории сборной Украины.

Второе место у еще одного обладателя Золотого мяча Олега Блохина, а на третьей строчке разместился Сергей Ребров, который сейчас возглавляет главную команду страны.

Среди действующих игроков сборной Украины в рейтинг попали Александр Зинченко (6 место) и Андрей Ярмоленко (5 место).

Ранее Шевченко попал в рейтинг лучших нападающих 2000-х от GiveMeSport.

Топ-10 украинских игроков за всю историю от GiveMeSport

  1. Андрей Шевченко
  2. Олег Блохин
  3. Сергей Ребров
  4. Анатолий Тимощук
  5. Андрей Ярмоленко
  6. Александр Зинченко
  7. Виктор Колотов
  8. Олег Протасов
  9. Александр Шовковский
  10. Андрей Пятов
По теме:
ЯРМОЛЕНКО: «Надеемся, что новая форма поможет Динамо добиваться успехов»
Источник: В 2015 году Зинченко хотела заиграть сборная россии. Кто помешал?
Стало известно, почему Арсенал хочет избавиться от Зинченко летом
Андрей Шевченко Олег Блохин Сергей Ребров Анатолий Тимощук Андрей Ярмоленко Александр Зинченко Виктор Колотов Олег Протасов Александр Шовковский Андрей Пятов рейтинг
Дмитро Олійник Источник: Give me Sport
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо узнало первого соперника. Результаты жеребьевки Q2 Лиги чемпионов
Футбол | 19 июня 2024, 13:20 62
Динамо узнало первого соперника. Результаты жеребьевки Q2 Лиги чемпионов
Динамо узнало первого соперника. Результаты жеребьевки Q2 Лиги чемпионов

В швейцарском Ньоне определены главные контуры будущего сезона

Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 19 июня 2024, 07:01 15
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты

Чемпионат Европы по футболу состоится в Германии с 14 июня по 14 июля

Дерек Чисора признался, сможет ли Фьюри победить Усика в реванше
Бокс | 19.06.2024, 13:17
Дерек Чисора признался, сможет ли Фьюри победить Усика в реванше
Дерек Чисора признался, сможет ли Фьюри победить Усика в реванше
Перелом носа Мбаппе: риски и сроки восстановления
Футбол | 20.06.2024, 00:27
Перелом носа Мбаппе: риски и сроки восстановления
Перелом носа Мбаппе: риски и сроки восстановления
Романчук стал чемпионом Европы по плаванию. Это 6-е золото Михаила на Евро
Водные виды | 19.06.2024, 21:40
Романчук стал чемпионом Европы по плаванию. Это 6-е золото Михаила на Евро
Романчук стал чемпионом Европы по плаванию. Это 6-е золото Михаила на Евро
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Зінченко вище Шовковського!?? Да ви що долбонулись! Це як Бельгія ніхера не вигравала, а декілька років була в трійці рейтингу. Так і тут.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Falko
Цікавий список ) За якими критеріями вони його складали? Приблизно так, як вчора "експерти" робили прогнози на виграш Євро?
Ответить
+1
roman75zpr
Бестолковый рейтинг, винегрет
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сабо назвал игроков сборной, которые виноваты в поражении от Румынии
Сабо назвал игроков сборной, которые виноваты в поражении от Румынии
18.06.2024, 10:07 34
Футбол
Убийственная замена. Португалия вырвала волевую победу у Чехии
Убийственная замена. Португалия вырвала волевую победу у Чехии
18.06.2024, 23:55 16
Футбол
Бражко рассказал о разговоре в раздевалке после разгрома от Румынии
Бражко рассказал о разговоре в раздевалке после разгрома от Румынии
19.06.2024, 10:19 7
Футбол
Майкл Баффер назвал самого интересного боксера современности
Майкл Баффер назвал самого интересного боксера современности
19.06.2024, 17:35 6
Бокс
В УЕФА дали оценку крупному поражению Украины от Румынии
В УЕФА дали оценку крупному поражению Украины от Румынии
18.06.2024, 07:31 14
Футбол
Ребров признался, что сказали ему игроки сборной после поражения от Румынии
Ребров признался, что сказали ему игроки сборной после поражения от Румынии
18.06.2024, 10:41 86
Футбол
Турция – Грузия – 3:1. Невероятный матч на Евро-2024. Видео голов и обзор
Турция – Грузия – 3:1. Невероятный матч на Евро-2024. Видео голов и обзор
18.06.2024, 21:14 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем