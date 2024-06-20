Обнародован рейтинг лучших украинских футболистов в истории. Кто лидер?

Авторитетный английский портал GiveMeSport назвал свою версию рейтинга лучших украинских футболистов за всю историю.

Возглавил список легендарный Андрей Шевченко, который является лучшим голеадором в истории сборной Украины.

Второе место у еще одного обладателя Золотого мяча Олега Блохина, а на третьей строчке разместился Сергей Ребров, который сейчас возглавляет главную команду страны.

Среди действующих игроков сборной Украины в рейтинг попали Александр Зинченко (6 место) и Андрей Ярмоленко (5 место).

Ранее Шевченко попал в рейтинг лучших нападающих 2000-х от GiveMeSport.

Топ-10 украинских игроков за всю историю от GiveMeSport