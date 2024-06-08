Обнародован рейтинг лучших нападающих 2000-х. Какое место у Шевченко?

Авторитетный английский портал GiveMeSport назвал свою версию рейтинга лучших нападающих 2000-ых.

Первое место в списке занял легендарный нападающий «Арсенала» Тьерри Анри. За французом разместился бразилец Роналду, а бронзу рейтинга получил легенда «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни.

В топ-5 также попали Самуэль Это'о и Златан Ибрагимович.

Десятку списка закрыл Андрей Шевченко, который в то время показывал звездный футбол в итальянском «Милане».

Топ-10 лучших нападающих 2000-х годов по версии GiveMeSport

Тьерри Анри Роналдо Уэйн Руни Самуэль Это'о Златан Ибрагимович Фернандо Торрес Дидье Дрогба Давид Вилья Руд ван Нистелрой Андрей Шевченко

Ранее был назван лучший дуэт нападающих в истории.