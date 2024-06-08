Обнародован рейтинг лучших нападающих 2000-х. Какое место у Шевченко?
Портал GiveMeSport поделился интересным рейтингом
Авторитетный английский портал GiveMeSport назвал свою версию рейтинга лучших нападающих 2000-ых.
Первое место в списке занял легендарный нападающий «Арсенала» Тьерри Анри. За французом разместился бразилец Роналду, а бронзу рейтинга получил легенда «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни.
В топ-5 также попали Самуэль Это'о и Златан Ибрагимович.
Десятку списка закрыл Андрей Шевченко, который в то время показывал звездный футбол в итальянском «Милане».
Топ-10 лучших нападающих 2000-х годов по версии GiveMeSport
- Тьерри Анри
- Роналдо
- Уэйн Руни
- Самуэль Это'о
- Златан Ибрагимович
- Фернандо Торрес
- Дидье Дрогба
- Давид Вилья
- Руд ван Нистелрой
- Андрей Шевченко
Ранее был назван лучший дуэт нападающих в истории.
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