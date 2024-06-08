Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Обнародован рейтинг лучших нападающих 2000-х. Какое место у Шевченко?
Другие новости
08 июня 2024, 01:39 |
194
0

Обнародован рейтинг лучших нападающих 2000-х. Какое место у Шевченко?

Портал GiveMeSport поделился интересным рейтингом

08 июня 2024, 01:39 |
194
0
Обнародован рейтинг лучших нападающих 2000-х. Какое место у Шевченко?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Авторитетный английский портал GiveMeSport назвал свою версию рейтинга лучших нападающих 2000-ых.

Первое место в списке занял легендарный нападающий «Арсенала» Тьерри Анри. За французом разместился бразилец Роналду, а бронзу рейтинга получил легенда «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни.

В топ-5 также попали Самуэль Это'о и Златан Ибрагимович.

Десятку списка закрыл Андрей Шевченко, который в то время показывал звездный футбол в итальянском «Милане».

Топ-10 лучших нападающих 2000-х годов по версии GiveMeSport

  1. Тьерри Анри
  2. Роналдо
  3. Уэйн Руни
  4. Самуэль Это'о
  5. Златан Ибрагимович
  6. Фернандо Торрес
  7. Дидье Дрогба
  8. Давид Вилья
  9. Руд ван Нистелрой
  10. Андрей Шевченко

Ранее был назван лучший дуэт нападающих в истории.

По теме:
Шевченко порекомендовал Милану 3 игроков из Украины. Два уже заинтересовали
«Его время пришло». Легендарный бразилец назвал лучшего игрока в мире
Шевченко назвал фаворитов Евро-2024. Легенде можна верить?
Тьерри Анри Роналдо Уэйн Руни Самюэль Это'о Златан Ибрагимович Фернандо Торрес Дидье Дрогба Давид Вилья Руд ван Нистелрой Андрей Шевченко рейтинг
Дмитро Олійник Источник: Give me Sport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Оригинально представлена заявка Украины на Евро. Есть ли изменения?
Футбол | 08 июня 2024, 01:11 0
ВИДЕО. Оригинально представлена заявка Украины на Евро. Есть ли изменения?
ВИДЕО. Оригинально представлена заявка Украины на Евро. Есть ли изменения?

На ЧЕ в Германию не поедут Ризнык, Сикан, Попов, Буяльский, Кабаев, Ярмолюк

Новый претендент на Довбика. Украинцем заинтересовался легендарный клуб
Футбол | 07 июня 2024, 07:19 0
Новый претендент на Довбика. Украинцем заинтересовался легендарный клуб
Новый претендент на Довбика. Украинцем заинтересовался легендарный клуб

Кандидатуру украинца рассматривает «Милан»

Стали известны составы сборных Польши и Украины на спарринг в Варшаве
Футбол | 07.06.2024, 20:45
Стали известны составы сборных Польши и Украины на спарринг в Варшаве
Стали известны составы сборных Польши и Украины на спарринг в Варшаве
Пища для размышлений. Сборная Украины проиграла Польше в товарищеском матче
Футбол | 07.06.2024, 23:39
Пища для размышлений. Сборная Украины проиграла Польше в товарищеском матче
Пища для размышлений. Сборная Украины проиграла Польше в товарищеском матче
Где смотреть онлайн товарищеский матч Польша – Украина
Футбол | 07.06.2024, 09:01
Где смотреть онлайн товарищеский матч Польша – Украина
Где смотреть онлайн товарищеский матч Польша – Украина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Назван лучший вратарь сезона. Какое место в рейтинге занял Лунин?
Назван лучший вратарь сезона. Какое место в рейтинге занял Лунин?
06.06.2024, 12:41
Футбол
Промоутер назвал боксера, который станет кошмаром для Усика, Фьюри и Джошуа
Промоутер назвал боксера, который станет кошмаром для Усика, Фьюри и Джошуа
06.06.2024, 16:52 18
Бокс
Вслед за Пихаленком? Звезда Днепра-1 может перейти в Динамо
Вслед за Пихаленком? Звезда Днепра-1 может перейти в Динамо
06.06.2024, 21:35 19
Футбол
Не Фьюри. Усик признался, кто нанес ему самый сильный удар за карьеру
Не Фьюри. Усик признался, кто нанес ему самый сильный удар за карьеру
06.06.2024, 05:45 1
Бокс
Определен лучший голкипер мира. Куртуа – 10-й. Где Лунин?
Определен лучший голкипер мира. Куртуа – 10-й. Где Лунин?
07.06.2024, 13:25 10
Футбол
УСИК: «Владимир Кличко раньше смеялся надо мной, теперь не смеется»
УСИК: «Владимир Кличко раньше смеялся надо мной, теперь не смеется»
06.06.2024, 18:44 13
Бокс
«Что происходит?». Усик рассказал о реакции на перенос боя с Фьюри
«Что происходит?». Усик рассказал о реакции на перенос боя с Фьюри
07.06.2024, 12:52 1
Бокс
ДОВБИК: «В Жироне думали, что украинцы – ленивые, где-то загулять, выпить»
ДОВБИК: «В Жироне думали, что украинцы – ленивые, где-то загулять, выпить»
06.06.2024, 23:52 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем