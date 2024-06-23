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  4. Джон МАКГИНН: «Мы хотим дать себе шанс войти в историю»
Чемпионат Европы
23 июня 2024, 17:14 |
141
0

Джон МАКГИНН: «Мы хотим дать себе шанс войти в историю»

Полузащитник сборной Шотландии поделился ожиданиями от матча против Венгрии

23 июня 2024, 17:14 |
141
0
Джон МАКГИНН: «Мы хотим дать себе шанс войти в историю»
УЕФА. Джон Макгинн

Полузащитник сборной Шотландии Джон Макгинн поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 против национальной команды Венгрии:

«Если ты не можешь быть мотивированным на этот матч, то ты не можешь быть мотивированным ни на одну другую игру. Ребята гудят, есть большое ожидание. Мы отчаянно хотим начать матч и дать себе лучший шанс войти в историю, поэтому мы взволнованы.

После игры против Швейцарии было много позитива. Мы хорошо сыграли как команда. Она не была идеальной, временами была немного нестабильной, поэтому мы работали над тем, чтобы исправить определенные моменты игры. Мы знаем, в чем они заключаются, и будем стремиться показать более целостную игру против Венгрии. Мы улучшили игру, но можем еще многое добавить.

Евро-2020? Это похожий сценарий, но спустя несколько лет мы стали более опытными, у нас намного больше сыгранных матчей. Эта ситуация уже не новая для нас. У нас есть эта возможность. Мы не использовали предыдущую. У нас есть шанс воспользоваться этой, и это то, чему мы радуемся.

Выход в плей-офф? Это было бы очень хорошо. Я хотел бы иметь шанс достичь чего-то, чего другие не достигли раньше. Мы хотим отдать должное болельщикам, не только здесь, но и дома. Мы, безусловно, чувствуем поддержку и надеемся, что сможем создать еще больше незабываемых воспоминаний для наших фанатов».

Матч Шотландия – Венгрия состоится 23 июня в 22:00 по киевскому времени.

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Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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