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WTA
23 июня 2024, 17:34 |
780
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Ястремская прокомментировала волевую победу над Андреевой в Германии

Даяна призналась, что уже устала от тренировок

23 июня 2024, 17:34 |
780
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Ястремская прокомментировала волевую победу над Андреевой в Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская прокомментировала победу над 23-й ракеткой мира Миррой Андреевой в первом раунде травяного турнира WTA 500 в Бад-Хомбурге (Германия) – 4:6, 6:4, 6:3.

«Что стало ключом к победе? Никакого ключа не было. Я просто хотела играть на траве как можно дольше. На последнем турнире я проиграла в первом круге в квалификации, поэтому я уже очень устала от тренировок и хотела оставаться в турнире как можно дольше. Я просто играла, пыталась найти свою игру. Это отличная подготовка перед Уимблдоном. Играю здесь с большим удовольствием.

Чем переход с грунта на траву так сложен? На траве все происходит супербыстро, поэтому когда ты играешь... Я бы хотела чтобы сначала был хард, а потом трава... Когда играешь на грунте, все значительно медленнее. Поэтому ты должен адаптироваться и иметь отличную реакцию.

Я впервые здесь выступаю, но когда мне было лет 9-10, я два года жила в Германии и тренировалась здесь. У меня осталось много приятных воспоминаний. Я на самом деле была удивлена, когда увидела столько зрителей, которые пришли на матч первого круга. Очень много людей. Но это маленький город, поэтому, я думаю, такой турнир это как особое событие», – сказала Даяна.

В следующем раунде Ястремская сыграет с Анжелик Кербер (№224 WTA) или Дианой Шнайдер (№49 WTA).

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Владимир Клепач Источник: Большой теннис Украины
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