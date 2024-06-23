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  4. Максим ТАЛОВЕРОВ – о матче с Бельгией: «Хорошо, когда все зависит от тебя»
Чемпионат Европы
23 июня 2024, 15:37 |
447
0

Максим ТАЛОВЕРОВ – о матче с Бельгией: «Хорошо, когда все зависит от тебя»

Защитник сборной Украины уверяет, что команда будет делать все возможное

23 июня 2024, 15:37 |
447
0
Максим ТАЛОВЕРОВ – о матче с Бельгией: «Хорошо, когда все зависит от тебя»
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Таловеров

Защитник сборной Украины Максим Таловеров поделился ожиданиями перед решающим матчем группового раунда Евро-2024 против команды Бельгии.

«Очень хорошо, когда все зависит от тебя. Если получим положительный результат, то все будет хорошо. Так, считаю, легче.

Конечно, бельгийцы имеют очень классных исполнителей. Это и Де Брюйне, и Лукаку, и Доку. Но в футбол играет команда, и Бельгия – сбалансированная и сильная команда. Но шансы у всех пока равны, поэтому будем делать все возможное», – сказал Таловеров.

Матч Украина – Бельгия состоится 26 июня в Штутгарте, начало в 19:00 по Киеву. Только победа в этой встрече гарантирует украинцам место в плей-офф. В случае другого исхода все будет зависеть от результата параллельного матча в группе E между сборными Словакии и Румынии, а также от результатов в других группах.

Ранее букмекеры оценили шансы Украины выйти в плей-офф Евро-2024.

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Владимир Клепач Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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