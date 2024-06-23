Лукаку и Роналду – лидеры Евро-2024 по угрозам. Что от этого Украине?

Португальский нападающий Криштиану Роналду и его коллега по амплуа из сборной Бельгии Ромелу Лукаку лидируют на чемпионате Европы 2024 по количеству ударов по воротам соперников.

На счету бельгийца 8 ударов по воротам. Чаще него на Евро-2024 угрожал владениям соперников только Роналду – 9 ударов.

Что удивительно: оба футболиста на турнире еще ни разу не забивали. На счету Лукаку и Роналду по одной голевой передаче. Также у Ромелу три отмененных гола в двух матчах Евро-2024.

Напомним, 26 июня сборная Бельгии встретится с командой Украины в 3-м туре групповой стадии чемпионата Европы.

Ранее сообщалось, что Ромелу Лукаку перед Украиной лидирует на Евро-2024 по одному неприятному показателю.