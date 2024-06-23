Спортивный директор Жироны озвучил ценник на Довбика

Спортивный директор каталонской «Жироны» Кике Карсель прокомментировал слухи вокруг будущего украинского нападающего Артема Довбика:

«Нам не нужно покупать новых игроков, чтобы продавать тех, кто у нас есть. Мы должны покупать, чтобы консолидировать проект. Я не хочу продавать Артема Довбика, но если за него заплатят 40 миллионов евро, то ничего не поделаешь, его надо продавать. Самое важное – закрепить «Жирону» в элите».

В сезоне Ла Лиги 2023/24 Артем Довбик провел провел провел 36 матчей, отметившись 24 забитыми мячами и 8 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что из-за невыдающейся игры Артема Довбика на чемпионате Европы мадридский «Атлетико» не хочет платить за 27-летнего футболиста 40 миллионов.