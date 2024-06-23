Спортивный директор Жироны озвучил ценник на Довбика
Кике Карсель не хочет продавать украинца, но готов его отпустить за 40 миллионов евро
Спортивный директор каталонской «Жироны» Кике Карсель прокомментировал слухи вокруг будущего украинского нападающего Артема Довбика:
«Нам не нужно покупать новых игроков, чтобы продавать тех, кто у нас есть. Мы должны покупать, чтобы консолидировать проект. Я не хочу продавать Артема Довбика, но если за него заплатят 40 миллионов евро, то ничего не поделаешь, его надо продавать. Самое важное – закрепить «Жирону» в элите».
В сезоне Ла Лиги 2023/24 Артем Довбик провел провел провел 36 матчей, отметившись 24 забитыми мячами и 8 голевыми передачами.
Ранее сообщалось, что из-за невыдающейся игры Артема Довбика на чемпионате Европы мадридский «Атлетико» не хочет платить за 27-летнего футболиста 40 миллионов.
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