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Испания
23 июня 2024, 13:22 | Обновлено 23 июня 2024, 13:23
2348
5

Спортивный директор Жироны озвучил ценник на Довбика

Кике Карсель не хочет продавать украинца, но готов его отпустить за 40 миллионов евро

23 июня 2024, 13:22 | Обновлено 23 июня 2024, 13:23
2348
5
Спортивный директор Жироны озвучил ценник на Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Спортивный директор каталонской «Жироны» Кике Карсель прокомментировал слухи вокруг будущего украинского нападающего Артема Довбика:

«Нам не нужно покупать новых игроков, чтобы продавать тех, кто у нас есть. Мы должны покупать, чтобы консолидировать проект. Я не хочу продавать Артема Довбика, но если за него заплатят 40 миллионов евро, то ничего не поделаешь, его надо продавать. Самое важное – закрепить «Жирону» в элите».

В сезоне Ла Лиги 2023/24 Артем Довбик провел провел провел 36 матчей, отметившись 24 забитыми мячами и 8 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что из-за невыдающейся игры Артема Довбика на чемпионате Европы мадридский «Атлетико» не хочет платить за 27-летнего футболиста 40 миллионов.

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Кике Карсель Артем Довбик Жирона трансферы трансферы Ла Лиги
Дмитро Вербинський Источник: Diari de Girona
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Комментарии 5
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u6464u
Евро , нашим зіркам як приговор , Жирона кінцева , для них , та й для вболівальників  цей варіант за щастя , від добра добра не шукають .
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0
GloryUkraine
Звичайно, що Євро відкоректує цінники на футболістів. 
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0
Первый Среди Равных
Справа не тільки в тому, що він не забив (забивати він може в основному з пенальті). Його взагалі на полі наче нема. Загалом один з найгірших гравців збірної у цих двох матчах. Повний нуль. Лукаку такого самого плану гравець, і Лукаку також ще не забив на цьому Євро, але подивіться як він в обох матчах "тероризував" суперників, як він відкривався, зміщувався, пропонував себе без м'яча, міг отримати м'яч глибше і вмикати дриблінг і швидкість, удари, обіграші, передачі. І порівняйте його з нашим героєм. Я би на місці Жирони спихнув би його пошвидше зі скидкою, бо у мене повна впевненість, що більше у нього таких сезонів як останній і близько не буде. Пенальтист я думаю в Жироні і інший знайдеться.
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-1
Lesovij7
Если за него есть процент Днепру , то это может спасти клуб
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-1
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