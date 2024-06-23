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  4. Марко РОССИ: «Обе команды хотят получить 3 очка»
Чемпионат Европы
23 июня 2024, 13:34 |
329
0

Марко РОССИ: «Обе команды хотят получить 3 очка»

Главный тренер сборной Венгрии поделился ожиданиями от матча против Шотландии

23 июня 2024, 13:34 |
329
0
Марко РОССИ: «Обе команды хотят получить 3 очка»
УЕФА. Марко Росси

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 против национальной команды Шотландии:

«Я думаю, что Шотландия всегда агрессивна. Думаю, они пытались играть агрессивно в первых двух матчах. Будут ли они такими же агрессивными в матче против нас? Посмотрим. Мы в одной лодке, обе команды хотят добыть три очка. Если мы возьмем максимум очков, то сможем пройти в стадию плей-офф.

Первый матч против Германии тяжело оценивать, потому что они играли вдесятером. Это кошмар для всех. Мы знаем их боевой дух, они хорошо проявили себя в этом аспекте в игре против Швейцарии, и им также повезло. Шотландия опасна из-за своего настроя, а также потому, что у них есть качественные игроки, такие как МакГинн, Гилмор и особенно МакТоминей.

Учитывая результаты, которые мы имеем на сегодняшний день, без очков в двух матчах, у нас нет другой альтернативы, кроме как побеждать, если мы хотим пройти дальше. Мы знаем, что это решающая игра для нас обоих. И мы, и Шотландия находимся под одинаковым давлением.

Мы знаем, что Шотландия – физически сильная команда, которая играет в достаточно прямолинейный футбол. Для нас будет очень важно быть компактными, но не только во владении, но и без мяча».

Матч Шотландия – Венгрия состоится 23 июня в 22:00 по киевскому времени.

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Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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