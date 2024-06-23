ФОТО. Роналду перед матчем с Турцией привел в восторг юных болельщиц

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вызвал шквал восторга у девочек, которые выводили португальскую команду на матч 2-го тура групповой стадии чемпионата Европы 2024 против сборной Турции (3:0), который состоялся в субботу, 22 июня.

Напомним, ранее сообщалось, что Роналду отреагировал на досрочный выход Португалии в плей-офф Евро-2024.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine