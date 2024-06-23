Португалия23 июня 2024, 12:31 | Обновлено 23 июня 2024, 13:02
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ФОТО. Роналду перед матчем с Турцией привел в восторг юных болельщиц
Девочек захлестнули эмоции
23 июня 2024, 12:31 | Обновлено 23 июня 2024, 13:02
792
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вызвал шквал восторга у девочек, которые выводили португальскую команду на матч 2-го тура групповой стадии чемпионата Европы 2024 против сборной Турции (3:0), который состоялся в субботу, 22 июня.
Напомним, ранее сообщалось, что Роналду отреагировал на досрочный выход Португалии в плей-офф Евро-2024.
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