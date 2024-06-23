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  4. ФОТО. Роналду перед матчем с Турцией привел в восторг юных болельщиц
Португалия
23 июня 2024, 12:31 | Обновлено 23 июня 2024, 13:02
792
1

ФОТО. Роналду перед матчем с Турцией привел в восторг юных болельщиц

Девочек захлестнули эмоции

23 июня 2024, 12:31 | Обновлено 23 июня 2024, 13:02
792
1
ФОТО. Роналду перед матчем с Турцией привел в восторг юных болельщиц
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вызвал шквал восторга у девочек, которые выводили португальскую команду на матч 2-го тура групповой стадии чемпионата Европы 2024 против сборной Турции (3:0), который состоялся в субботу, 22 июня.

Напомним, ранее сообщалось, что Роналду отреагировал на досрочный выход Португалии в плей-офф Евро-2024.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Криштиану Роналду сборная Португалии по футболу Евро-2024 Турция - Португалия
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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KOT
я б також так радів)
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