Роналдо отреагировал на досрочный выход Португалии в плей-офф Евро-2024

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду оценил лидирующий статус команды в группе F чемпионата Европы 2024, который позволил ей досрочно пробиться в плей-офф турнира.

«Первое место гарантировано. Горжусь этой командой, мы Португалия!» – написал Роналду в инстаграме.

Напомним, во втором туре группового турнира Евро-2024 Португалия одержала победу над командой Турции со счетом 3:0. В поединке 1-го тура португальцы переиграли чехов (2:1).

В заключительном туре групповой стадии Евро-2024 Португалия 26 июня встретится с командой Грузии. В другом матче группы сборная Турции сыграет с командой Чехии.