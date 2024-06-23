Роналдо отреагировал на досрочный выход Португалии в плей-офф Евро-2024
Португальцы лидируют в группе F, имея две победы
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду оценил лидирующий статус команды в группе F чемпионата Европы 2024, который позволил ей досрочно пробиться в плей-офф турнира.
«Первое место гарантировано. Горжусь этой командой, мы Португалия!» – написал Роналду в инстаграме.
Напомним, во втором туре группового турнира Евро-2024 Португалия одержала победу над командой Турции со счетом 3:0. В поединке 1-го тура португальцы переиграли чехов (2:1).
В заключительном туре групповой стадии Евро-2024 Португалия 26 июня встретится с командой Грузии. В другом матче группы сборная Турции сыграет с командой Чехии.
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