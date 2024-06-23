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Чемпионат Европы
23 июня 2024, 12:13 |
151
0

ПЕПЕ: «Мы знали, что это будет трудная игра»

Защитник сборной Португалии прокомментировал победу над Турцией

23 июня 2024, 12:13 |
151
0
ПЕПЕ: «Мы знали, что это будет трудная игра»
УЕФА. Пепе (слева)

Защитник сборной Португалии Пепе прокомментировал победу над национальной командой Турции (3:0) в матче 2-го тура группового этапа Евро-2024:

«Мы хорошо выступили. Команда работала хорошо, мы делали то, о чем нас просил тренер. Мы знали, что это будет тяжелая игра с отличной атмосферой. Сегодня мы боролись за всех, за наши семьи, за наших болельщиков, и нас всех надо поздравить.

Тренер непременно выберет лучших игроков для того, чтобы выиграть следующую игру. Мы всегда играем на победу, и мы хотим продолжать побеждать, потому что это то, что делает футбол таким прекрасным. Мы работаем в каждой игре, чтобы стать лучше, и против Грузии все будет по-другому».

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сборная Турции по футболу сборная Португалии по футболу Евро-2024 Турция - Португалия Пепе
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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