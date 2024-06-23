Датский Мидтьюлланд готов подписать хавбека Шахтера. Известна цена

20-летний опорный полузащитник Дениль Кастильо попал в поле зрения датского клуба «Мидтьюлланд».

Сообщается, что датчане готовы заплатить 4 млн евро за эквадорца, который имеет контракт с донецким «Шахтером».

Напомним, весеннюю часть предыдущего сезона-2023/2024 Кастиль провел на правах аренды в составе белградского «Партизана».

Донецкий «Шахтер» подписал Дениля Кастильо в прошлом году, заплатив клубу «ЛДУ Кито» 800 тыс евро. За «горняков» хавбек сыграл в общей сложности 41 минуту в 6 матчах.