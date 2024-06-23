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  4. Датский Мидтьюлланд готов подписать хавбека Шахтера. Известна цена
Чемпионат Европы
23 июня 2024, 12:13 | Обновлено 23 июня 2024, 12:14
1338
1

Датский Мидтьюлланд готов подписать хавбека Шахтера. Известна цена

Новый вызов получит Дениль Кастильо

23 июня 2024, 12:13 | Обновлено 23 июня 2024, 12:14
1338
1
Датский Мидтьюлланд готов подписать хавбека Шахтера. Известна цена
Getty Images/Global Images Ukraine. Дениль Кастильо

20-летний опорный полузащитник Дениль Кастильо попал в поле зрения датского клуба «Мидтьюлланд».

Сообщается, что датчане готовы заплатить 4 млн евро за эквадорца, который имеет контракт с донецким «Шахтером».

Напомним, весеннюю часть предыдущего сезона-2023/2024 Кастиль провел на правах аренды в составе белградского «Партизана».

Донецкий «Шахтер» подписал Дениля Кастильо в прошлом году, заплатив клубу «ЛДУ Кито» 800 тыс евро. За «горняков» хавбек сыграл в общей сложности 41 минуту в 6 матчах.

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Дениль Кастильо Шахтер Донецк трансферы Мидтьюлланд
Юрій Остроумов Источник: Tipsbladet
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New Zealander
До матча Партизана с Динамо не продавайте. Хотелось бы посмотреть на него еще раз, а потом решить продавать или нет
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