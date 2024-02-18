Хавбек, принадлежащий Шахтеру, начал в чемпионате Сербии с гола

19-летний опорный полузащитник Дениль Кастильо дебютировал в составе белградского «Партизана», который арендовал игрока у донецкого «Шахтера».

Молодой хавбек вышел на замену в матче сербской лиги против ИМТ (5:2) на 55-й минуте, а на 86-й – отметился первым голом за «Партизан».

Напомним, «Партизан» арендовал Кастильо до конца текущего сезона.

Донецкий «Шахтер» подписал Дениля Кастильо в прошлом году, заплатив клубу «ЛДУ Кито» 800 тыс евро. За «горняков» хавбек сыграл в общей сложности 41 минуту в 6 матчах.