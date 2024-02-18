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18 февраля 2024, 08:12 | Обновлено 18 февраля 2024, 09:04
670
0

Хавбек, принадлежащий Шахтеру, начал в чемпионате Сербии с гола

Дениль Кастильо провел первый матч за «Партизан»

18 февраля 2024, 08:12 | Обновлено 18 февраля 2024, 09:04
670
0
Хавбек, принадлежащий Шахтеру, начал в чемпионате Сербии с гола
ФК Партизан. Дениль Кастильо

19-летний опорный полузащитник Дениль Кастильо дебютировал в составе белградского «Партизана», который арендовал игрока у донецкого «Шахтера».

Молодой хавбек вышел на замену в матче сербской лиги против ИМТ (5:2) на 55-й минуте, а на 86-й – отметился первым голом за «Партизан».

Напомним, «Партизан» арендовал Кастильо до конца текущего сезона.

Донецкий «Шахтер» подписал Дениля Кастильо в прошлом году, заплатив клубу «ЛДУ Кито» 800 тыс евро. За «горняков» хавбек сыграл в общей сложности 41 минуту в 6 матчах.

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Дениль Кастильо Партизан Белград чемпионат Сербии по футболу
Источник Sport.ua
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