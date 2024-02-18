Другие новости18 февраля 2024, 08:12 | Обновлено 18 февраля 2024, 09:04
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Хавбек, принадлежащий Шахтеру, начал в чемпионате Сербии с гола
Дениль Кастильо провел первый матч за «Партизан»
18 февраля 2024, 08:12 | Обновлено 18 февраля 2024, 09:04
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19-летний опорный полузащитник Дениль Кастильо дебютировал в составе белградского «Партизана», который арендовал игрока у донецкого «Шахтера».
Молодой хавбек вышел на замену в матче сербской лиги против ИМТ (5:2) на 55-й минуте, а на 86-й – отметился первым голом за «Партизан».
Напомним, «Партизан» арендовал Кастильо до конца текущего сезона.
Донецкий «Шахтер» подписал Дениля Кастильо в прошлом году, заплатив клубу «ЛДУ Кито» 800 тыс евро. За «горняков» хавбек сыграл в общей сложности 41 минуту в 6 матчах.
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