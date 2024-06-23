Дарио СРНА: «Судаков, Мудрик и Цыганков могут создать проблемы Бельгии»

Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна в интервью итальянским СМИ рассказал о том, что происходит сейчас в Украине в тот момент, когда национальная команда страны по футболу принимает участие в финальной части Евро-2024.

«Говорить о футболе сейчас сложно, потому что я давно живу в Украине и знаю, как сильно люди страдают от происходящего. Каждый день здесь воют сирены, слышатся взрывы, мы постоянно живем в стрессе, и это ненормальная жизнь. Они [футболисты сборной Украины] играют для всех [украинцев], даже если это нелегко. После Хорватии мое сердце, половина сердца, бьется за Украину, и я надеюсь, что они смогут пройти дальше. Судаков – большой талант. Вместе с Мудриком и Цыганковым они могут создать проблемы Бельгии», – сказал Срна.

Напомним, перед последним туром на групповой стадии Евро-2024 в группе, где выступает сборная Украины сложилась уникальная ситуация, и шансы на выход в плей-офф турнира у «сине-желтых», по оценкам аналитиков, наименьшие из всех четырех команд квартета.