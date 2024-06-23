Дарио СРНА: «Судаков, Мудрик и Цыганков могут создать проблемы Бельгии»
Хорватский функционер верит в новое поколение украинских футболистов
Спортивный директор «Шахтера» Дарио Срна в интервью итальянским СМИ рассказал о том, что происходит сейчас в Украине в тот момент, когда национальная команда страны по футболу принимает участие в финальной части Евро-2024.
«Говорить о футболе сейчас сложно, потому что я давно живу в Украине и знаю, как сильно люди страдают от происходящего. Каждый день здесь воют сирены, слышатся взрывы, мы постоянно живем в стрессе, и это ненормальная жизнь. Они [футболисты сборной Украины] играют для всех [украинцев], даже если это нелегко. После Хорватии мое сердце, половина сердца, бьется за Украину, и я надеюсь, что они смогут пройти дальше. Судаков – большой талант. Вместе с Мудриком и Цыганковым они могут создать проблемы Бельгии», – сказал Срна.
Напомним, перед последним туром на групповой стадии Евро-2024 в группе, где выступает сборная Украины сложилась уникальная ситуация, и шансы на выход в плей-офф турнира у «сине-желтых», по оценкам аналитиков, наименьшие из всех четырех команд квартета.
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Він тут, поки платять, але розмова не про це.
Коли різноро роду функціонери/ ескперти починають про "можуть створити проблеми" в нас все йде шкереберть. Хай краще мовчить
Мудрик - посередній гравець станом на зараз, але зменшив свою крутість та випєндрьож ... то ще може колись заграє, якщо за нього візьмиться якийсь серйозний тренер.
Дуже посередня техніка володіння м'ячом, нестабільний та посередній удар. Дриблінг без сенсу та результату.
Судаков - самозакоханий, зверхній егоїст. Там проблеми значно глибші.
Із Бельгією ми будемо грати від глибокої оборони всі 90 хвилин. Може це дійсно шанс для Мудрика і Судакова, бо вони можуть організувати одну-дві швидкісні атаки. Та поки є великі сумніви у тому, що ми навіть нічию зможемо здобути у цьому матчі.