Зинченко перед Бельгией назвал условие, на которое пойдет ради победы

Защитник сборной Украины Александр Зинченко в преддверии матча 3-го тура групповой стадии Евро-2024 с командой Бельгии, который состоится 26 июня, поделился мнением о значимости результата в поединках за национальную команду.

«Для меня самое главное – результат, вот честно. Положа руку на сердце: пусть [я] буду самым плохим игроком в каждом матче, но будет сборная побеждать. Дайте мне эту бумагу – сейчас подпишу.

Для меня три очка – самое главное. Все остальное – конечно, какие-то маленькие бонусы, статистика. Статистика – хорошо, но результат – самое главное. Каждый игрок, как Ярмола (Андрей Ярмоленко. – прим.) с первых секунд, например, может подтолкнуть друг друга.

Все эти эпизоды, когда действительно отдаешь всего себя, выходишь победителем из единоборства – они тебе дают маленькие плюсики индивидуально. Но в общем, если смотреть немного с дистанции, они очень помогают команде. Благодаря таким маленьким от каждого игрока, вышедшему на поле или на замену – все ребята отработали просто на 100%», – заявил Зинченко.

Ранее сообщалось, что Александр Зинченко выпускает автобиографическую книгу.