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Сборная УКРАИНЫ
23 июня 2024, 10:02 | Обновлено 23 июня 2024, 10:10
724
11

Взялся за перо. Зинченко выпускает автобиографию

Украинский футболист попробовал себя в писательстве

23 июня 2024, 10:02 | Обновлено 23 июня 2024, 10:10
724
11
Взялся за перо. Зинченко выпускает автобиографию
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Игрок сборной Украины и лондонского «Арсенала» Александр Зинченко выпускает автобиографическую книгу.

Она написана на английском языке и называется Believe, в переводе – «Верить».

Объем книги – 320 страниц. В настоящий момент проводится предзаказ, а продажа книги начнется с 24 октября этого года.

«Удивительная история футболиста, который боролся с трудностями, чтобы достичь своей мечты, и видит, как его страна вынуждена бороться за выживание после шокирующего вторжения россии в Украину.

Написанная откровенно и смело, книга Believe – это не обычная история успеха на футбольном поле, а история непоколебимой силы и честности, сдобренная печалью и гневом. В ней вы найдете уникальные сведения о методах Пепа Гвардиолы и Микеля Артеты. Это история самоотверженного человека, для которого благосостояние родины было превыше собственного, и который выкладывался по полной на поле и за его пределами», – сказано в релизе британского издательства Bloomsbury, которое выпускает автобиографию Зинченко.

На сегодня на сайте Bloomsbury книгу Зинченко можно заказать за 19,8 фунта (1011 грн). Также доступна электронная версия за 15,4 фунта (примерно 786 грн).

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Александр Зинченко сборная Украины по футболу Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Микель Артета Жузеп Гвардиола
Юрій Остроумов Источник
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Комментарии 11
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Wlad West
Старшая так решила.)))
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+2
vbrjkf
"Нас пострел везде поспел..." А чи не забагато його стало в інформаційному просторі? 
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+1
Sp-0007043
Ну якщо зіна проявить лідерські якості і доведе Україну хоч до півфіналу то може і цікавою буде почитати цю книгу комусь бо я точно не збираюсь тратитись на неї. А якщо ні то гріш ціна тій писанині. Зіна не може в Апл закріпитись стабільно в основі і в 27 років знову пошуках команди бо йому вказали на двері. Зіні треба заявити що його амплуа центральний півзахисник дирижер і що він перйде в уоманду де візьмуть його на цю позицію. В Апл і Бундеслізі він не потягне. Тому потрібно шукати команду в Іспанії, Італії, Франції яка постійно грає в єврокубках. Може ще зможе так стати основним в команді і допомагати збірній. І працювати над витривалістю та стабільністю. А книжка явно зарано. Можливо в 45 було б нормально писати бо можуть бути несподівані зміни в кар'єрі житті та світогляді. А може він відчуває що до того часу його книжка вже буде нікому не цікавою. По любому Зіні успіхів!
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+1
Умник
Мне кажется будет претендовать на пост президента страны.
1. Пафос на уровне
2. Может плакать и красиво говорить
3. Имеет опыт с высшим руководством страны
4. Занимает уже должность в уаф.
Конкурент Усик но есть проблема он не столько лизун.
Даже Лозунг есть "А не замазнуться ли нам, на самого Вильяма".
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+1
sashaddd25 Саша (металлолом сдали на приёмку)
Если есть спрос то можно и книжки писать. Футбол наверное уже всё 
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+1
g3t
А він вже вирішив, який актор буде виконувати головну роль у фільмі про нього? Я так розумію, років на 30 вже можна знімати
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+1
Harun Bakircioğlu
ОМГ, себя он очень любит, этого не отнять. Карьеру закончил уже, что за автобиографию взялся или добиваться уже нечего? Ни у Гвардиолы, ни у Артеты не основной, и в сборной скоро такими темпами тоже, в 27 лет. Во что believe, в высокую зарплату в Арсенале? Кто-то должен прочитать эту книгу за нас и выложить здесь краткое содержание.
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+1
Сseresznye
Интересно будет почитать главу,   где его, маленького, мама на ручках вывезла в 2014   намаскву,   что бы он поиграл за уфу.
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0
Pop
Зіна йде на пенсію
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0
Nick.Grabowski
Таких гравців як Зінченко (за реальним рівнем індивідуальної гри, а він доволі посередній) в Європі та Світі десь умовно 2000-3000. 
Самозакоханість, егоїзм, лицемірство, показуха, самовпевненість, поверхневість та примітивність мислення, особливо в темах, що виходять за межі футболу - це типові характеристики сучасних гравців збірної України, які фактично нічого не виграли, нічого не досягли за великим рахунком. 
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0
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