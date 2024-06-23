Взялся за перо. Зинченко выпускает автобиографию

Игрок сборной Украины и лондонского «Арсенала» Александр Зинченко выпускает автобиографическую книгу.

Она написана на английском языке и называется Believe, в переводе – «Верить».

Объем книги – 320 страниц. В настоящий момент проводится предзаказ, а продажа книги начнется с 24 октября этого года.

«Удивительная история футболиста, который боролся с трудностями, чтобы достичь своей мечты, и видит, как его страна вынуждена бороться за выживание после шокирующего вторжения россии в Украину.

Написанная откровенно и смело, книга Believe – это не обычная история успеха на футбольном поле, а история непоколебимой силы и честности, сдобренная печалью и гневом. В ней вы найдете уникальные сведения о методах Пепа Гвардиолы и Микеля Артеты. Это история самоотверженного человека, для которого благосостояние родины было превыше собственного, и который выкладывался по полной на поле и за его пределами», – сказано в релизе британского издательства Bloomsbury, которое выпускает автобиографию Зинченко.

На сегодня на сайте Bloomsbury книгу Зинченко можно заказать за 19,8 фунта (1011 грн). Также доступна электронная версия за 15,4 фунта (примерно 786 грн).