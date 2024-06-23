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Испания
23 июня 2024, 09:43 | Обновлено 23 июня 2024, 09:54
249
0

Иной статус. Модрич получит новую роль в Реале после ухода Начо

Испанский хавбек близок к уходу из стана мадридцев

23 июня 2024, 09:43 | Обновлено 23 июня 2024, 09:54
249
0
Иной статус. Модрич получит новую роль в Реале после ухода Начо
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

В мадридском «Реале» вследствие ухода из команды 34-летнего полузащитника Начо Фернандеса сменится капитан.

Согласно имеющейся информации, хавбек вскоре станет игроком саудовского клуба «Аль-Кадисия» из Эль-Кубара.

Если Начо покинет «Реал», то на новый сезон-2024/2025 капитанская повязка перейдет к хорватскому полузащитнику Луке Модричу. Вторым капитаном команды будет защитник Даниэль Карвахаль.

Сообщается, что далее в списке кандидатов капитанского ростера «Реала» значатся Лукас Васкес, Федерико Вальверде, Тибо Куртуа и Винисиус Жуниор.

Ранее были названы условия, принятые Модричем, чтобы остаться в «Реале».

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Лука Модрич Начо Фернандес чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид
Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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