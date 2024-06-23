Иной статус. Модрич получит новую роль в Реале после ухода Начо

В мадридском «Реале» вследствие ухода из команды 34-летнего полузащитника Начо Фернандеса сменится капитан.

Согласно имеющейся информации, хавбек вскоре станет игроком саудовского клуба «Аль-Кадисия» из Эль-Кубара.

Если Начо покинет «Реал», то на новый сезон-2024/2025 капитанская повязка перейдет к хорватскому полузащитнику Луке Модричу. Вторым капитаном команды будет защитник Даниэль Карвахаль.

Сообщается, что далее в списке кандидатов капитанского ростера «Реала» значатся Лукас Васкес, Федерико Вальверде, Тибо Куртуа и Винисиус Жуниор.

Ранее были названы условия, принятые Модричем, чтобы остаться в «Реале».