Названы условия, принятые Модричем, чтобы остаться в Реале
Хорват и мадридский клуб согласовали новое соглашение, но официально его еще не подтвердили
Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич продолжит свою карьеру в стане «галактикос» как минимум до лета 2025 года.
Сообщается, что 38-летний хорват ради однолетнего договора с «Реалом» согласился на двукратное снижение своей заработной платы.
Якобы Модрич будет зарабатывать 5 млн евро чистыми за сезон, что в половину меньше по сравнению с его предыдущим контрактом.
Лука Модрич играет за «Реал» с 2012 года. В нынешнем сезоне на счету хорвата участие в 46 матчах, в которых он забил 2 гола и сделал 8 ассистов.
Ранее Лука Модрич назвал особенного тренера в своей карьере.
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