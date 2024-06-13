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Испания
13 июня 2024, 03:49 | Обновлено 13 июня 2024, 03:53
173
0

Названы условия, принятые Модричем, чтобы остаться в Реале

Хорват и мадридский клуб согласовали новое соглашение, но официально его еще не подтвердили

13 июня 2024, 03:49 | Обновлено 13 июня 2024, 03:53
173
0
Названы условия, принятые Модричем, чтобы остаться в Реале
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич продолжит свою карьеру в стане «галактикос» как минимум до лета 2025 года.

Сообщается, что 38-летний хорват ради однолетнего договора с «Реалом» согласился на двукратное снижение своей заработной платы.

Якобы Модрич будет зарабатывать 5 млн евро чистыми за сезон, что в половину меньше по сравнению с его предыдущим контрактом.

Лука Модрич играет за «Реал» с 2012 года. В нынешнем сезоне на счету хорвата участие в 46 матчах, в которых он забил 2 гола и сделал 8 ассистов.

Ранее Лука Модрич назвал особенного тренера в своей карьере.

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Реал Мадрид Лука Модрич чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Юрій Остроумов Источник: OK Diario
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