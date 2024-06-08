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  4. Модрич назвал особенного тренера в своей карьере. Выбор ничем не удивил
Испания
08 июня 2024, 13:15 | Обновлено 08 июня 2024, 13:20
763
4

Модрич назвал особенного тренера в своей карьере. Выбор ничем не удивил

Хорват отметил Жозе Моуриньо

08 июня 2024, 13:15 | Обновлено 08 июня 2024, 13:20
763
4
Модрич назвал особенного тренера в своей карьере. Выбор ничем не удивил
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич и Жозе Моуриньо

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич поделился в инстаграме совместной фотографией с португальским тренером Жозе Моуриньо.

«Всегда рад видеть вас, мистер! Навсегда благодарен! Особенный и настоящий!», – написал Модрич в сообщении под фото.

Как известно, в свое время Модрич и Моуриньо, который имеет прозвище Особенный, работали вместе в «Реале».

Ранее Лука Модрич высказался о возможной работе в штабе Карло Анчелотти, который возглавляет мадридскую команду.

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Жозе Моуриньо Лука Модрич Реал Мадрид
Юрій Остроумов Источник: Instagram
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Комментарии 4
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Octopus
У Моуриньо сложился образ конфликтного засранца, тем не менее большинство его бывших игроков слова о нем плохого не скажут, а даже благодарны ему. Когда он из Интера уходил, футболисты плакали. Это и есть лучшее описание его как человека.
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