Модрич назвал особенного тренера в своей карьере. Выбор ничем не удивил

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич поделился в инстаграме совместной фотографией с португальским тренером Жозе Моуриньо.

«Всегда рад видеть вас, мистер! Навсегда благодарен! Особенный и настоящий!», – написал Модрич в сообщении под фото.

Как известно, в свое время Модрич и Моуриньо, который имеет прозвище Особенный, работали вместе в «Реале».

Ранее Лука Модрич высказался о возможной работе в штабе Карло Анчелотти, который возглавляет мадридскую команду.