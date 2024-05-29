Топовый одноклубник Лунина высказался о возможной работе в штабе Анчелотти

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич поделился мнением о вероятной работе в тренерском штабе наставника «галактикос» Карло Анчелотти.

«Не знаю, откуда это появилось, но в любом случае нет. Я не буду ни ассистентом, ни вторым тренером. Я все еще игрок, и это то, чем я хочу заниматься. Я хочу играть», – заявил Модрич.

В нынешнем сезоне Модрич принял участие в 44 матчах «Реала» во всех турнирах, забил 2 гола, сделал 8 ассистов.

Ранее Лука Модрич высказался о завершении своей карьеры.