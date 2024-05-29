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Испания
29 мая 2024, 11:09 | Обновлено 29 мая 2024, 11:26
431
0

Топовый одноклубник Лунина высказался о возможной работе в штабе Анчелотти

Лука Модрич – о перспективах

29 мая 2024, 11:09 | Обновлено 29 мая 2024, 11:26
431
0
Топовый одноклубник Лунина высказался о возможной работе в штабе Анчелотти
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич поделился мнением о вероятной работе в тренерском штабе наставника «галактикос» Карло Анчелотти.

«Не знаю, откуда это появилось, но в любом случае нет. Я не буду ни ассистентом, ни вторым тренером. Я все еще игрок, и это то, чем я хочу заниматься. Я хочу играть», – заявил Модрич.

В нынешнем сезоне Модрич принял участие в 44 матчах «Реала» во всех турнирах, забил 2 гола, сделал 8 ассистов.

Ранее Лука Модрич высказался о завершении своей карьеры.

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Карло Анчелотти Лука Модрич Реал Мадрид чемпионат Испании по футболу
Юрій Остроумов Источник: Cope
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