Испания29 мая 2024, 11:09 | Обновлено 29 мая 2024, 11:26
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Топовый одноклубник Лунина высказался о возможной работе в штабе Анчелотти
Лука Модрич – о перспективах
29 мая 2024, 11:09 | Обновлено 29 мая 2024, 11:26
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Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич поделился мнением о вероятной работе в тренерском штабе наставника «галактикос» Карло Анчелотти.
«Не знаю, откуда это появилось, но в любом случае нет. Я не буду ни ассистентом, ни вторым тренером. Я все еще игрок, и это то, чем я хочу заниматься. Я хочу играть», – заявил Модрич.
В нынешнем сезоне Модрич принял участие в 44 матчах «Реала» во всех турнирах, забил 2 гола, сделал 8 ассистов.
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