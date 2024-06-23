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Чемпионат Европы
23 июня 2024, 09:25 | Обновлено 23 июня 2024, 09:32
998
0

Бруну Фернандеш отреагировал на голевую передачу от Роналду

Игрок – об ассисте партнера по сборной

23 июня 2024, 09:25 | Обновлено 23 июня 2024, 09:32
998
0
Бруну Фернандеш отреагировал на голевую передачу от Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду и Бруну Фернандеш

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш поделился впечатлениями о том, что Криштиану Роналду в матче 2-го тура чемпионата Европы 2024 против команды Турции (3:0) сделал ему ассист, хотя в моменте мог забивать сам.

«Забивать нравится всем, но это не самое важное в футболе, и мой гол это отражает. Криштиану – наш лучший бомбардир, он голеадор, но, получив такую возможность, он делает ассист. Это доказывает, что для нас важнее побеждать, чем забивать голы.

Все знают, что наша цель – победа. Другой цели нет. Матч с Грузией будет очень важным, несмотря на нашу ситуацию, мы хотим выиграть», – заявил Бруну Фернандеш.

Напомним, на 53-й минуте игры Турция – Португалия при счете 0:2 Роналду и Фернандеш вышли вдвоем на одного голкипера соперников. Криштиану мог решать ситуацию сам, но сделал передачу партнеру на уже пустые ворота.

Португалия лидирует в группе F Евро-2024, имея 6 очков из шести. 26 июня в заключительном матче групповой стадии португальцы сыграют с грузинами.

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Бруну Фернандеш Криштиану Роналду сборная Португалии по футболу Турция - Португалия Евро-2024
Юрій Остроумов Источник: O Jogo
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