Бруну Фернандеш отреагировал на голевую передачу от Роналду

Полузащитник сборной Португалии Бруну Фернандеш поделился впечатлениями о том, что Криштиану Роналду в матче 2-го тура чемпионата Европы 2024 против команды Турции (3:0) сделал ему ассист, хотя в моменте мог забивать сам.

«Забивать нравится всем, но это не самое важное в футболе, и мой гол это отражает. Криштиану – наш лучший бомбардир, он голеадор, но, получив такую возможность, он делает ассист. Это доказывает, что для нас важнее побеждать, чем забивать голы.

Все знают, что наша цель – победа. Другой цели нет. Матч с Грузией будет очень важным, несмотря на нашу ситуацию, мы хотим выиграть», – заявил Бруну Фернандеш.

Напомним, на 53-й минуте игры Турция – Португалия при счете 0:2 Роналду и Фернандеш вышли вдвоем на одного голкипера соперников. Криштиану мог решать ситуацию сам, но сделал передачу партнеру на уже пустые ворота.

Португалия лидирует в группе F Евро-2024, имея 6 очков из шести. 26 июня в заключительном матче групповой стадии португальцы сыграют с грузинами.