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Украина. Премьер лига
23 июня 2024, 05:40 | Обновлено 23 июня 2024, 05:57
86
0

УСТИМЕНКО: «В Минае я провел отличное время»

Форвард «Кривбасса» оценил свое возвращение в клуб

23 июня 2024, 05:40 | Обновлено 23 июня 2024, 05:57
86
0
УСТИМЕНКО: «В Минае я провел отличное время»
ФК Кривбасс. Денис Устименко

Нападающий криворожского «Кривбасса» Денис Устименко, выступавший вторую часть сезона 2023/24 за закарпатский «Минай», вернулся из аренды и рассказал о своих эмоциях.

- Денис, какие ощущения после возвращения в Кривой Рог?

– Только самые лучшие. Очень ждал этого: возвращение в родной город, могу так сказать, и в родную команду.

– Полгода в аренде можешь занести себе в актив?

– Да, я провел там чудесное время, которое пошло мне только на пользу. Но надо идти дальше, и вот я вернулся в «Кривбасс».

– Чего ожидаешь от сборов?

– Плодотворно поработать и заложить фундамент на сезон. Только побеждать и идти дальше.

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Денис Устименко Кривбасс Кривой Рог Минай аренда игрока чемпионат Украины по футболу
Сергей Рипьюк Источник: ФК Кривбасс
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