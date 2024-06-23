УСТИМЕНКО: «В Минае я провел отличное время»
Форвард «Кривбасса» оценил свое возвращение в клуб
Нападающий криворожского «Кривбасса» Денис Устименко, выступавший вторую часть сезона 2023/24 за закарпатский «Минай», вернулся из аренды и рассказал о своих эмоциях.
- Денис, какие ощущения после возвращения в Кривой Рог?
– Только самые лучшие. Очень ждал этого: возвращение в родной город, могу так сказать, и в родную команду.
– Полгода в аренде можешь занести себе в актив?
– Да, я провел там чудесное время, которое пошло мне только на пользу. Но надо идти дальше, и вот я вернулся в «Кривбасс».
– Чего ожидаешь от сборов?
– Плодотворно поработать и заложить фундамент на сезон. Только побеждать и идти дальше.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр взял пример с Фернандиньо
Неожиданный лидер группы Е встретится с ее фаворитом