УСТИМЕНКО: «В Минае я провел отличное время»

Нападающий криворожского «Кривбасса» Денис Устименко, выступавший вторую часть сезона 2023/24 за закарпатский «Минай», вернулся из аренды и рассказал о своих эмоциях.

- Денис, какие ощущения после возвращения в Кривой Рог?

– Только самые лучшие. Очень ждал этого: возвращение в родной город, могу так сказать, и в родную команду.

– Полгода в аренде можешь занести себе в актив?

– Да, я провел там чудесное время, которое пошло мне только на пользу. Но надо идти дальше, и вот я вернулся в «Кривбасс».

– Чего ожидаешь от сборов?

– Плодотворно поработать и заложить фундамент на сезон. Только побеждать и идти дальше.