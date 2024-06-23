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  4. ДИБАНГО: «Хочу поблагодарить болельщиков за выбор меня лучшим игроком»
Украина. Премьер лига
23 июня 2024, 05:21 | Обновлено 23 июня 2024, 05:33
139
0

ДИБАНГО: «Хочу поблагодарить болельщиков за выбор меня лучшим игроком»

Защитник «Кривбасса» поделился эмоциями от вызова в сборную Камеруна и индивидуальной награды

23 июня 2024, 05:21 | Обновлено 23 июня 2024, 05:33
139
0
ДИБАНГО: «Хочу поблагодарить болельщиков за выбор меня лучшим игроком»
ФК Кривбасс. Иван Дибанго

Левый защитник криворожского «Кривбасса» Иван Дибанго рассказал о поездке в сборную Камеруна и об эмоциях от признания себя лучшим игроком сезона в клубе.

- Иван, ты впервые был в расположении национальной сборной. Как тебе атмосфера?

- Это было просто незабываемо. Я очень счастлив. Вызов в сборную Камеруна – очень важный этап для меня. Да, дебютировать пока не удалось, но все впереди. Продолжу плодотворно работать, чтобы получить следующий шанс.

- Как тебя встретили и поздравили в коллективе?

- Все отлично. Почувствовал себя как дома. Никакого давления со стороны старших. Напротив – партнеры делают все для того, чтобы новички чувствовали себя комфортно.

- Болельщики выбрали тебя лучшим футболистом сезона. Как прокомментируешь это признание?

- Признаюсь, когда узнал об этом, то был очень взволнован. Хочу поблагодарить клуб за благодарность, тренеров и партнеров за доверие, болельщиков за этот выбор. Я посвящаю эту награду всем товарищам по команде, потому что, как я всегда говорю, мы все равны. У нас крутой коллектив. Верю, что в следующем сезоне мы будем еще более сплоченными. Впереди много новых вызовов, и мы должны быть готовы к ним на все сто процентов.

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Иван Дибанго Кривбасс Кривой Рог сборная Камеруна по футболу
Сергей Рипьюк Источник: ФК Кривбасс
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