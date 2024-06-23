ДИБАНГО: «Хочу поблагодарить болельщиков за выбор меня лучшим игроком»
Защитник «Кривбасса» поделился эмоциями от вызова в сборную Камеруна и индивидуальной награды
Левый защитник криворожского «Кривбасса» Иван Дибанго рассказал о поездке в сборную Камеруна и об эмоциях от признания себя лучшим игроком сезона в клубе.
- Иван, ты впервые был в расположении национальной сборной. Как тебе атмосфера?
- Это было просто незабываемо. Я очень счастлив. Вызов в сборную Камеруна – очень важный этап для меня. Да, дебютировать пока не удалось, но все впереди. Продолжу плодотворно работать, чтобы получить следующий шанс.
- Как тебя встретили и поздравили в коллективе?
- Все отлично. Почувствовал себя как дома. Никакого давления со стороны старших. Напротив – партнеры делают все для того, чтобы новички чувствовали себя комфортно.
- Болельщики выбрали тебя лучшим футболистом сезона. Как прокомментируешь это признание?
- Признаюсь, когда узнал об этом, то был очень взволнован. Хочу поблагодарить клуб за благодарность, тренеров и партнеров за доверие, болельщиков за этот выбор. Я посвящаю эту награду всем товарищам по команде, потому что, как я всегда говорю, мы все равны. У нас крутой коллектив. Верю, что в следующем сезоне мы будем еще более сплоченными. Впереди много новых вызовов, и мы должны быть готовы к ним на все сто процентов.
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