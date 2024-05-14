Украина. Премьер лига14 мая 2024, 03:47 | Обновлено 14 мая 2024, 05:21
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Иван Дибанго из Кривбасса получил вызов в сборную Камеруна
22-летний игрок красно-белых впервые отправится в национальную команду
14 мая 2024, 03:47 | Обновлено 14 мая 2024, 05:21
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Защитник криворожского «Кривбасса» Иван Дибанго получил первый вызов в ряды сборной Камеруна.
22-летний футболист красно-белых впервые отправится в расположение своей национальной команды.
Сборную Камеруна ожидают два поединка в квалификации чемпионата мира 2026: 5 июня против Кабо-Верде и 8 июня против Анголы.
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