Иван Дибанго из Кривбасса получил вызов в сборную Камеруна

Защитник криворожского «Кривбасса» Иван Дибанго получил первый вызов в ряды сборной Камеруна.

22-летний футболист красно-белых впервые отправится в расположение своей национальной команды.

Сборную Камеруна ожидают два поединка в квалификации чемпионата мира 2026: 5 июня против Кабо-Верде и 8 июня против Анголы.