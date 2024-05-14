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  4. Иван Дибанго из Кривбасса получил вызов в сборную Камеруна
Украина. Премьер лига
14 мая 2024, 03:47 | Обновлено 14 мая 2024, 05:21
170
0

Иван Дибанго из Кривбасса получил вызов в сборную Камеруна

22-летний игрок красно-белых впервые отправится в национальную команду

14 мая 2024, 03:47 | Обновлено 14 мая 2024, 05:21
170
0
Иван Дибанго из Кривбасса получил вызов в сборную Камеруна
ФК Кривбасс. Иван Дибанго

Защитник криворожского «Кривбасса» Иван Дибанго получил первый вызов в ряды сборной Камеруна.

22-летний футболист красно-белых впервые отправится в расположение своей национальной команды.

Сборную Камеруна ожидают два поединка в квалификации чемпионата мира 2026: 5 июня против Кабо-Верде и 8 июня против Анголы.

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Кривбасс Кривой Рог сборная Камеруна по футболу Иван Дибанго ЧМ-2026 по футболу сборная Кабо-Верде по футболу сборная Анголы по футболу
Николай Степанюк Источник: ФК Кривбасс
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