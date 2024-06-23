НАГЕЛЬСМАНН: «Трудно сказать команде: «Давайте завтра проиграем»
Тренер Германии прокомментировал предстоящий матч против Швейцарии
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн накануне матча против Швейцарии оценил ситуацию.
«На данный момент нет никаких планов по изменению состава. Я не принимаю во внимание риск получения желтых карточек, потому что полностью верю в состав. Если кто-то из игроков получит дисквалификацию, мы просто выпустим на поле кого-то другого.
Испания в четвертьфинале, если Германия займет первое место в группе? Думаю, трудно сказать команде: «Давайте завтра проиграем». Нужно побеждать и обретать еще большую уверенность. Не имеет значения, кто окажется следующим соперником», – сказал Нагельсманн.
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