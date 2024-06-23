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Чемпионат Европы
23 июня 2024, 04:40 | Обновлено 23 июня 2024, 05:02
242
0

НАГЕЛЬСМАНН: «Трудно сказать команде: «Давайте завтра проиграем»

Тренер Германии прокомментировал предстоящий матч против Швейцарии

23 июня 2024, 04:40 | Обновлено 23 июня 2024, 05:02
242
0
НАГЕЛЬСМАНН: «Трудно сказать команде: «Давайте завтра проиграем»
УЕФА. Юлиан Нагельсманн

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн накануне матча против Швейцарии оценил ситуацию.

«На данный момент нет никаких планов по изменению состава. Я не принимаю во внимание риск получения желтых карточек, потому что полностью верю в состав. Если кто-то из игроков получит дисквалификацию, мы просто выпустим на поле кого-то другого.

Испания в четвертьфинале, если Германия займет первое место в группе? Думаю, трудно сказать команде: «Давайте завтра проиграем». Нужно побеждать и обретать еще большую уверенность. Не имеет значения, кто окажется следующим соперником», – сказал Нагельсманн.

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Сергей Рипьюк Источник: УЕФА
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