Иван ГАШЕК: «Были очень рады, когда соперник не забил на последней минуте»

Главный тренер сборной Чехии Иван Гашек прокомментировал игру своей сборной против Грузии, которая закончилась ничьей 1:1.

«Я хотел бы поздравить сборную Грузии и ее тренера Вилли Саньоля с этой ничьей. Считаю, что обе команды провели игру, которая получилась зрелищной для болельщиков. Была отличная атмосфера.

Мы доминировали в матче, но не смогли забить второй гол – 26 ударов говорят сами за себя. Но надо признаться, что мы были очень рады, когда соперник не реализовал момент на контратаке на последней минуте», – сказал Гашек.