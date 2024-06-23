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  4. Иван ГАШЕК: «Были очень рады, когда соперник не забил на последней минуте»
Чемпионат Европы
23 июня 2024, 03:21 | Обновлено 23 июня 2024, 03:45
53
0

Иван ГАШЕК: «Были очень рады, когда соперник не забил на последней минуте»

Тренер сборной Чехии прокомментировал ничью с Грузией

23 июня 2024, 03:21 | Обновлено 23 июня 2024, 03:45
53
0
Иван ГАШЕК: «Были очень рады, когда соперник не забил на последней минуте»
fotbal.cz. Иван Гашек

Главный тренер сборной Чехии Иван Гашек прокомментировал игру своей сборной против Грузии, которая закончилась ничьей 1:1.

«Я хотел бы поздравить сборную Грузии и ее тренера Вилли Саньоля с этой ничьей. Считаю, что обе команды провели игру, которая получилась зрелищной для болельщиков. Была отличная атмосфера.

Мы доминировали в матче, но не смогли забить второй гол – 26 ударов говорят сами за себя. Но надо признаться, что мы были очень рады, когда соперник не реализовал момент на контратаке на последней минуте», – сказал Гашек.

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чемпионат Европы по футболу сборная Грузии по футболу сборная Чехии по футболу Евро-2024 Грузия - Чехия Иван Гашек
Сергей Рипьюк Источник: УЕФА
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